美呆！台南老宅小店外「純白九重葛」爆開如雪花瀑布　市區隱藏版風景成打卡熱點

3月春暖花開，全台各色花款紛紛接力步入最美花況，台南除了木棉花、錫葉藤、風鈴木，還有一處隱身巷弄的絕美花瀑，滿開炸裂的純白九重葛像極了平地雪，近期成為在地人的打卡聖地。

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這處秘密花海其實就開在一家生活食器小店「餐桌上的鹿早」外，店家引進不少來自日本進口的可愛器皿，限量販售各款古董金屬銀盤、陶杯、昭和腳附古董杯、餐具、野餐籃等，雖然隱身台南市區的衛民街巷內，但早在幾年前就一直是內行人的必逛清單。

圖／餐桌上的鹿早官方IG

而因應春季，門口的九重葛盛開得耀眼，垂掛而下的爆量花苞超吸睛，就連路人也會因此駐足遊賞。而浪漫指數破表的雪白花瀑仙氣飄逸，日前正值絕佳花期，在社群上曝光後，吸引許多人朝聖美拍，加上迷你老宅外觀，不輸日系夢幻場景，白天夜晚都迷人，絕對是市區秘境中的打卡亮點。

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餐桌上的鹿早 九重葛花海地址：台南市衛民街70巷16號

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