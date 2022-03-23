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台南小吃您最愛那一家？ 盤點府城美食 全民動員「巷口推薦」抽大獎

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南小吃_華味香鴨肉羹新進店。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
台南小吃_華味香鴨肉羹新進店。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】府城美食人人推，每一位台南人、每一位愛台南的遊客，心中都有最理想的府城美食名單！現在台南正舉辦「巷口推薦」全民府城美食盤點活動開跑中！

▲台南小吃_佳里肉圓。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲台南小吃_佳里肉圓。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

2022年米其林美食指南版圖擴展至台南，為協助台南各小吃業者有機會被米其林主辦單位看見，增加其上榜必比登推介名單機會，在黃偉哲市長大力推動下南市觀旅局於3月初即已推出「巷口推薦」活動，號召全民上網推薦心目中絕對值得米其林秘密客探訪之台南必吃小吃。被推薦之小吃店家將於成果發表記者會公佈，並規劃未來集結於美食地圖小冊，提供國內外觀光客參考。

▲台南小吃_其樂磚窯雞。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲台南小吃_其樂磚窯雞。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

▲台南台糖長榮酒店。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲台南台糖長榮酒店。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

為鼓勵民眾無私分享遊府城必吃的美食口袋名單，台南市觀旅局也祭出大獎，獎項於日前公布於台南米其林占星嘉年華活動官網，上網推薦美食有機會拿到新台幣近萬元大獎！

「巷口推薦」活動開放至3月25日截止，請熱愛台南、了解府城美食的民眾不要猶豫快上官網登錄。活動分別規劃以超值住宿券及餐券、台南七股潟湖最具人氣體驗之一的龍海號遊船折價券為活動獎項，其中最大獎項為市值七千元之台南台糖長榮酒店豪華雙人房平日住宿券，頭獎將於活動成果發表時於現場抽出。

台南市政府觀光旅遊局表示，「巷口推薦」活動即日起至3月25日，只要至「台南米其林占星嘉年華」活動官網首頁最下方，點選「立即註冊推薦巷口小吃」，填入基本資料及簡易說明並上傳店家外觀照片，即可完成推薦。被推薦小吃店家將公佈於官網「巷口推薦」專欄接受全民賞星投票，每人可推薦一間以上店家，並且一日內可對不同店家投票賞星。

活動官網也公開上架台南美食相關宣傳影片，台南美食粉絲不分領域，讓台南市最佳代言人黃偉哲市長帶大家吃遍台南小吃、藝人小鐘/鐘昀呈、奧運國手方菀靈向各位介紹台南西料及創意料理。美福大飯店米香餐廳主廚陳永華也透過影片與大家探訪共談府城台菜。當然，看完影片，心動不如馬上行動，接下來適逢連假，闔家南下享受台南的好天氣與各式美食吧！

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