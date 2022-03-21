聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南「錫葉藤花瀑」爆量盛開超壯觀！免門票美拍聖地 還能拍出花海之鏡

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

紫色旋風來襲！繼早前分享南投最夯六七一茶花園、雲林斗南最新秘境，台南另一同樣為免門票的超人氣「錫葉藤花海美景也已滿開炸裂，在入口就能賞見最飽滿的花串，目前為最佳賞花期，花仙子們快把握最美花況衝一波。

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@imei.chen授權
圖／IG@imei.chen授權

位於台南玉井區的「雙秀園」為南部知名的錫葉藤景點，開放免費入場，每年花季最壯觀的模樣引爆打卡朝聖潮，今年也因應近期好天氣加持瞬間爆量盛開，在門口就炸出兩大團紫色花墻。攝影好手趁著週末搶先攝下紫爆的花串，模特兒入鏡瞬間形成巨大與嬌小的對比，隨拍隨美。

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@imei.chen授權
圖／IG@imei.chen授權

而除了戶外必拍場景，園內也有錫葉藤與九重葛花廊，紫色配鮮艷的彩色九重葛花朵，形成另一幅迷人景致。值得一提的是，園內也有個隱秘小區，可透過借用桌面拍出倒影，獨特的花海之鏡如癡如醉。錫葉藤花季雨季最晚截至四月初都能賞，而園內也販售小盆栽、提供餐點，台南人不妨列入這兩周行程，感受季節限定的紫色夢幻。

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

雙秀園

地址：台南市玉井區20-3號
開放時間：每日08:30至17:00

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

延伸閱讀：

雲林「樹屋秘境」上賞雪白花海！全台4大縣市「苦楝樹景點」淡紫花瓣滿開飄仙氣

全新「錫葉藤秘境」炸開成紫色花瀑！雲林免費親子園區 秘密花海夢幻好拍

花海 台南旅遊 美景 熱門打卡 錫葉藤

相關新聞

台南「錫葉藤花瀑」爆量盛開超壯觀！免門票美拍聖地 還能拍出花海之鏡

紫色旋風來襲！繼早前分享南投最夯六七一茶花園、雲林斗南最新秘境，台南另一同樣為免門票的超人氣「錫葉藤花海」美景也已滿開炸裂，在入口就能賞見最飽滿的花串，目前為最佳賞花期，花仙子們快把握最美花況衝一波。

全新「錫葉藤秘境」炸開成紫色花瀑！雲林免費親子園區 秘密花海夢幻好拍

來不及追上風鈴木的步伐也沒關係！3月不僅有粉色、金黃系美景，美度不輸陣的紫色風光也炸裂式盛開中，除了早前與大家介紹的淡水紫藤園、變得更安全的南投六七一茶花園，近日還有一處雲林秘密花園正值最美花期，飽滿

台南嘉藥人不願公開的隱藏版飲料　「鴉片薏仁奶」喝了會上癮

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 不知道大家知不知道台南第一支職業籃球隊「台鋼獵鷹」的主場就在嘉藥，所以我就想拍一系列嘉藥附近美食，讓以後可以來台南看球賽的粉絲朋友有一個

來一趟嘉義文化散策！7處現代嘉義中能看見「畫都、木都」的老靈魂

提到嘉義，直覺性地聯想到阿里山，的確，阿里山具有豐富的天然與人文資源，更被列為台灣第一個國家級的重要文化景觀，但這次要將目光轉移到阿里山腳下的嘉義市北門車站周遭，探索隱藏在嘉義市的文化紋理。 1

嘉義8大景點一日遊超順！餵雞玩童玩，再吃遍北港老街銅板美食

udn走跳旅遊／YUKI 8個景點附上順遊地圖讓你行程不卡卡！這個懶人包是北港這邊加上附近嘉義景點一日遊順玩行程，帶大家來去農村餵雞玩童玩，吃遍北港老街，看懷舊老物件，吃高人氣粉圓，還能參拜

美炸！嘉義朴子溪「黃花風鈴木道」一夕大爆發　滿開成金黃棉花糖花海

金黃旋風席捲全台！繼日前與大家分享嘉義知名的3處黃金風鈴木盛放中，另一打卡聖地朴子溪風鈴木亦已開成最美花況，尤其近期有了好天氣加持，一夕爆發成金燦燦的「棉花糖花海」，預計本週為最佳賞花期，花控們別錯過

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。