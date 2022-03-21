台南「錫葉藤花瀑」爆量盛開超壯觀！免門票美拍聖地 還能拍出花海之鏡

紫色旋風來襲！繼早前分享南投最夯六七一茶花園、雲林斗南最新秘境，台南另一同樣為免門票的超人氣「錫葉藤花海」美景也已滿開炸裂，在入口就能賞見最飽滿的花串，目前為最佳賞花期，花仙子們快把握最美花況衝一波。

圖／IG@beckhamhong66授權 圖／IG@imei.chen授權

位於台南玉井區的「雙秀園」為南部知名的錫葉藤景點，開放免費入場，每年花季最壯觀的模樣引爆打卡朝聖潮，今年也因應近期好天氣加持瞬間爆量盛開，在門口就炸出兩大團紫色花墻。攝影好手趁著週末搶先攝下紫爆的花串，模特兒入鏡瞬間形成巨大與嬌小的對比，隨拍隨美。

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而除了戶外必拍場景，園內也有錫葉藤與九重葛花廊，紫色配鮮艷的彩色九重葛花朵，形成另一幅迷人景致。值得一提的是，園內也有個隱秘小區，可透過借用桌面拍出倒影，獨特的花海之鏡如癡如醉。錫葉藤花季雨季最晚截至四月初都能賞，而園內也販售小盆栽、提供餐點，台南人不妨列入這兩周行程，感受季節限定的紫色夢幻。

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雙秀園

地址：台南市玉井區20-3號開放時間：每日08:30至17:00

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