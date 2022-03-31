猶如置身塞納河畔！台南安平運河旁「WOM salone」會員制咖啡廳 彩色屋、巴黎鐵塔也好拍

台版塞納河畔享受下午茶時光？店家利用安平運河旁的環境，打造歐式戶外用餐的chill氛圍，彩色三角小屋和縮小版巴黎鐵塔都是很好拍的造景，重點是需加入會員才能現場候位或預約訂位，荷蘭鐵鍋鬆餅口感蓬軟又充滿蛋香味，滿不錯吃的。

WOM salone

這間餐廳在IG上或臉書上一直有出現，所以趁這次來台南玩的時候，就特地事先預約，環境上確實是滿好拍的，餐點的部分，個人覺得甜點還行，很適合網美來這裡點杯飲料和吃個甜點拍拍照。

沒錯！下午時刻，在這彩色小屋樓下已經開始聚集很多網美爭相拍照了，在巷子內這棟彩色小屋非常的顯眼。

戶外不只有彩色小屋可以拍，一旁有個縮小版的巴黎鐵塔喔，這裡搭配背後運河的景，真的滿威的，誰會想到有一天安平運河也可以拍的這麼有異國感。

其實大家最想要的就是戶外的用餐空間和環境，下午時光帶著金黃色的光輝照映在安平運河上，向外延伸的遮雨棚，再搭配個花花草草的擺飾，真的有那麼一點像是在某國的河畔旁喝咖啡，在還沒進去室內入座時，倒是可以在這拍拍。

正門口的落地窗也很好拍啊！

終於輪到我們了，這裡有個小插曲。所謂的『會員制』，其實就是從粉專或IG訂位時，會填入FB、IG帳號和基本資料，而且要先付訂金，才能訂位。同時如果要現場候位的朋友，也是要先加入會員，才能候位。依照我們預約的時間抵達時，坐下來沒多久我發現戶外座位有空了，想要換位置，但服務生說戶外的位置有人候位了。我不禁想，訂位時明明就說戶外不能指定，但到了現場卻是安排給現場候位的客人。如果是這樣～那我乾脆就現場候位就好～也不用特地預約，而且既然有先付訂金的預約制，點餐後要結帳，居然忘記我有付訂金這一回事，還需要客人提醒，所以這個會員制其實我是有點懷疑啦。

雖然坐在室內，但還是可以去外面拍拍照。

西班牙燉肉：380元

主食會送個餐前濃湯，今天是南瓜濃湯，濃稠度和調味上，綿密帶點南瓜甜味，味道還不錯。

西班牙燉肉，本身肉質是豬肉，帶著些許的油脂，燉的非常軟爛入口即化，調味上也非常入味，很適合下飯，但份量上可能就男生而言會稍嫌不足。

荷蘭鬆餅：160元

來WOM大家好像比較強攻它們的甜點，荷蘭鬆餅，是屬於鐵鍋鬆餅，鬆餅本身非常的蓬軟有空氣感，而且每一口都帶著濃郁的蛋香味，搭配冰淇淋是滿好吃的口感。

美式咖啡：140元

我只能說口味非常的淡，淡到很像只有冰水的味道，服務人員整理碗盤時，不禁有問我餐點口味時，我就點出美式咖啡完全沒味道，店員回答：因為我們的豆子不是單品豆，所以基本上很薄，加上冰塊融化，會更淡一些。嗯～好～勸大家點美式要三思喔～

原則上，不得不說周邊環境上是真的滿好拍照的，也懂的利用安平運河營造出河畔風光，但餐點就見仁見智啦。咖啡不行，但鬆餅可以，西班牙燉肉份量上算小份，CP值就沒這麼高就是了，或許就當來這裡喝飲料吃個甜點，拍拍照還可以，分享給大家喔！

WOM salone

粉絲專頁：https://www.facebook.com/WOM-Salone-107249657775793/

營業時間：11:00~19:00(週一公休)

地址：台南市中西區中華西路2段12巷30號

電話：06-299 8485

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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