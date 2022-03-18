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8大職人便當開賣　「奮起湖便當節」感受美味與懷舊時光

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圖：阿里山國家風景區管理處／提供
圖：阿里山國家風景區管理處／提供

可讓350位民眾享用重達430公斤的全台最大鐵盒奮起湖便當。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
可讓350位民眾享用重達430公斤的全台最大鐵盒奮起湖便當。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】美味的阿里山鐵路便當節登場囉！阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）日前於奮起湖舉辦「奮起湖便當節記者會」，串聯奮起湖8家在地便當業者與田媽媽餐廳，以各家業者職人為主角，強調料理手作便當職人專業形象，推出懷舊阿里山車票紀念包裝便當與櫻花主題九宮格便當供遊客選購，以及規劃舉辦奮起湖鐵路便當節主題競賽活動，希望民眾能在阿里山粉色春櫻浪漫包圍下，感受奮起湖老街及老老街建築風貌新氣象與美味懷舊鐵路便當。

▲「奮起湖便當節」於3月15日起跑至4月15日。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲「奮起湖便當節」於3月15日起跑至4月15日。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

「奮起湖便當節」於3月15日起跑至4月15日，活動期間集結包含小舍鐵路便當、阿良懷舊鐵支路便當、冠雲餐廳古早味便當、登山食堂、雅湖鐵路便當、群峰鐵路便當、奮起湖大飯店以及鐵道山城懷舊餐廳等8家便當料理職人參與，每家每日限量200份懷舊阿里山紀念票卡的主題包裝餐盒，不只美味也能帶著有趣的故事回憶。

另外，奮起湖古道廚娘也推出限量節氣菜色製作「九宮格便當」，只要至「阿里山EASY GO」平臺預購，就能一同品嚐手工櫻花造型和菓子乙份。 此外，今日活動的另一亮點就是在奮起湖大飯店現場，在貴賓及飯店創始人林金坤老先生意外現身簇擁下，同時讓350位民眾食用重達430公斤的全台最大鐵盒奮起湖便當，掀起活動最高潮，也吸引更多旅客品嚐在地美味。

▲九家在地便當業者。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲九家在地便當業者。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

▲九宮格便當與櫻花季和菓子。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲九宮格便當與櫻花季和菓子。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

喜歡趣味競賽的民眾也別錯過，將於4月10日舉辦的「奮起湖便當節主題活動」，包含「奮起湖便當美學PK賽」及「大胃王挑戰賽」等主題趣味競賽，2項競賽活動總獎金高達新臺幣8萬元，請大家關注「阿里山 新印象」粉絲網頁，趕緊上網報名！

阿里山管理處洪維新處長表示，奮起湖便當始於民國40年代，當時阿里山林業鐵道蒸汽火車於嘉義市至中繼站奮起湖添水加媒之際，正逢中午時段，乘客在此稍作休息並用餐，此時買賣便當的吆喝聲不絕於耳，奮起湖便當就此崛起；隨著時代更迭奮起湖成為著名之觀光景點，香味四溢與菜色彭湃的奮起湖便當，成為現今遊客耳熟能詳的在地美食，溫暖幾代人的胃。

現在的奮起湖便當從古早味滷雞腿與炸排骨，或結合現代口味製作的養身菜色，既有歷史懷舊味道，也有推陳出新的傳承味。民眾可透過參與便當節活動，認識奮起湖懷舊便當人文與背後精彩歷史故事。

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便當 阿里山 懷舊

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