美炸！嘉義朴子溪「黃花風鈴木道」一夕大爆發　滿開成金黃棉花糖花海

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@menglung_yeh授權、圖／IG@dans.travel授權
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金黃旋風席捲全台！繼日前與大家分享嘉義知名的3處黃金風鈴木盛放中，另一打卡聖地朴子溪風鈴木亦已開成最美花況，尤其近期有了好天氣加持，一夕爆發成金燦燦的「棉花糖花海」，預計本週為最佳賞花期，花控們別錯過。

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嘉義太保「朴子溪防汛道」為人氣極高的朝聖景點，每年2月底至3月的花季，都會滿開成延綿一公里的黃花風鈴木景觀。雖然今年花開得較晚，但2022年新版本的花樹近日開得極為茂密，幾百株花海怒放變身夢幻黃金花廊，被譽為全台最美黃金雨步道也不為過。

圖／IG@dans.travel授權
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現場同樣也設有攤位，除了可以幫旅遊行程解嘴饞，一併入鏡也為畫面增添了人情味。目前河畔邊的花苞開得亮眼，其中站在橋上的人與爆量黃花合影最為驚艷，攝影好手不藏私建議使用長焦鏡頭拍攝，距離約一百公尺即可讓橋面更平、且將背景與風鈴木貼合，季節限定景致要把握。

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