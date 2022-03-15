美炸！嘉義朴子溪「黃花風鈴木道」一夕大爆發　滿開成金黃棉花糖花海

金黃旋風席捲全台！繼日前與大家分享嘉義知名的3處黃金風鈴木盛放中，另一打卡聖地朴子溪風鈴木亦已開成最美花況，尤其近期有了好天氣加持，一夕爆發成金燦燦的「棉花糖花海」，預計本週為最佳賞花期，花控們別錯過。

圖／IG@menglung_yeh授權

嘉義太保「朴子溪防汛道」為人氣極高的朝聖景點，每年2月底至3月的花季，都會滿開成延綿一公里的黃花風鈴木景觀。雖然今年花開得較晚，但2022年新版本的花樹近日開得極為茂密，幾百株花海怒放變身夢幻黃金花廊，被譽為全台最美黃金雨步道也不為過。

圖／IG@dans.travel授權

現場同樣也設有攤位，除了可以幫旅遊行程解嘴饞，一併入鏡也為畫面增添了人情味。目前河畔邊的花苞開得亮眼，其中站在橋上的人與爆量黃花合影最為驚艷，攝影好手不藏私建議使用長焦鏡頭拍攝，距離約一百公尺即可讓橋面更平、且將背景與風鈴木貼合，季節限定景致要把握。

圖／IG@menglung_yeh授權

圖／IG@dans.travel授權

延伸閱讀：

．延綿3公里的秘境！嘉義3大「黃金風鈴木隧道」大爆發 最新追花半日遊攻略請收

．桃園最美打卡點「永安海螺館」開幕日確定 唯一咖啡廳、AR與VR體驗都有

．南投671茶花園「錫葉藤隧道」今年仍能拍！免費獨享紫色花墻 美拍更安全