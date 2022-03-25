快訊

俄圍城馬立波 烏克蘭警察將軍願投降：拿命換全城孩子逃離

工會發動空服員罷工17天 長榮求償3400萬結果出爐

挑戰全台南最多草莓的草莓冰！「隱藏版台南冰店」水果產地直送 俗擱大碗又便宜

｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ / 文、圖／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

知名的台南水果店很多，台南冰店也相當多。一間厲害的台南水果店，就會擁有很強的台南冰品，要造就一間厲害的台南水果店就必須自家水果非常非常強。這次吃的這間台南冰店，老闆自己就是從事水果批發，所以「去中間化」，拿到的水果是最便宜的，而且都是產地新鮮直送，省去的價錢通通都回饋給消費者，老闆大聲說：「挑戰台南最多草莓的草莓冰」。就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南冰品有多狂吧！

這間台南冰菓室就位於就南方公園正對面，台南醫院停車場的對面而已，所以停車來說不算不方便，又相當好找，旁邊就是台南新光三越中山店、台南FOCUS站前店。

每逢下課下班時段，就有滿滿來買水果還有水果冰的人潮。

水果新不新鮮齁，用嘴巴講的都不算，光看亮麗保有水份，且都沒有甚麼坑坑巴巴的水果，就知道這裡的水果都經過再三挑選。

這裡不管是水果盤或是水果冰，都是現點現做新鮮看得見。

※綜合水果切盤 NT$200

這裡的水果切盤從60元到300元都可以選擇。今天選擇的是200元的水果切盤，綜合切盤裡面的東西非常豐富，除了當季的草莓之外，還有哈密瓜、巨峰葡萄等等。每一項都超級好吃，最重要的是這裡使用的是「甘草粉」而不是一般的梅粉而已，像我自己也是會買某個品牌的甘草粉在家蘸水果來吃，所以好的甘草粉會影響水果美味的加分程度。

來到冰菓室除了水果切盤之外，不外乎就是水果冰了！

※隱藏版雪花冰 NT$220

隱藏版雪花冰其實就是拿當季最新鮮的水果，來做成台南冰店最夯的台南水果冰。除了草莓之外，還有莫凡彼的冰淇淋再加上布丁，像我還有額外加珍珠，整個吃起來豐富度就超級高的。

※哈密瓜牛奶雪花冰 NT$110

我真的不誇張，這裡的哈密瓜真的超級超級超級好吃。基本上哈密瓜連咬都不用咬它就在我口腔裡面化開，僅剩下一些些脆口的地方要稍微咀嚼而已，滿滿的水份咬下超級滿足，甜味也超級明顯。就算草莓季過了，也相當推薦大家可以點哈密瓜來吃。

這裡選購的葡萄都是等級很好的，基本上不需要加糖靠葡萄以及多多本身的糖分就夠了，喝起來明顯的葡萄味，真的是非常非常滿足。

※木瓜牛乳 NT$60

這裡木瓜跟牛乳的比例很高，喝起是相當綿密的。相信大家應該喝過那種喳喳很多的木瓜牛奶，喝的時候都已經乳水分離了，但這裡的真的完全不會，喝起來真的超級綿密，就跟奶昔一樣。

海鮮意麵 NT$95

這裡的鍋燒意麵是不加味精不加人工調味料的，還可以看到一整片昆布在碗裡面，老闆說：「這是我老爸的堅持」。儘管這一碗賺沒多少錢，但就是相當希望大家吃到好的鍋燒意麵，海鮮的湯底紅紅的完全都來自於蝦紅素，喝起來真的是鮮味十足。

※招牌意麵 NT$95

招牌意麵裡面有很大塊的溫體豬肉，吃起來真的味道香氣十足，湯頭個人覺得反而比海鮮還要好，因為喝起來比較純粹一些。

雞蛋光看蛋黃就知道選用的雞蛋也不是隨便挑挑而已，蛋黃吃起來的濃郁感真的也很不錯。

※品馨冰菓室菜單

整體來說：

這間台南冰菓室水果是真的新鮮，某部分的冰菓室可能會用狀況比較不好的做果汁或打冰沙，因為這樣會比較看不到，再加上大多數的冰菓室可能最多一周叫一次貨，但這間的老闆很妙，它本身就是大盤商，所以每天都要進水果批發市場，因此都不會一次叫太大量的水果，都是不夠就當天購買，不會有那種一次叫太大批放到狀況不好的狀態，這就難怪為何檯面上的水果都那麼新鮮漂亮的感覺。

品馨冰菓室

地址：台南市中西區中山路128號

時間：1130-2230(周三公休)

電話：06 221 8118

停車：無

體驗時間：111/03

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

水果 海鮮 冰品 公園 新光三越 台南美食

相關新聞

台南純白玻璃屋「PROJECT ECO2南美春室」登場！生活小物、彩妝等10大綠色品牌提倡永續綠生活

最新台南打卡點南美春室又有新亮點！PROJECT ECO2 by everrich提倡從頭到腳的簡單綠生活計畫，集結彩妝、生活物件、時尚配件等10大在地綠色品牌，休假就安排來一趟低碳旅行！

挑戰全台南最多草莓的草莓冰！「隱藏版台南冰店」水果產地直送 俗擱大碗又便宜

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 知名的台南水果店很多，台南冰店也相當多。一間厲害的台南水果店，就會擁有很強的台南冰品，要造就一間厲害的台南水果店就必須自家水果非常非常強。這

25元碗粿、65元千層！雲林「斗六太平老街」13間平價小吃美食懶人包

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 因為免費入住一晚"緻麗伯爵酒店"的緣故，Ann和榜哥就有好好計畫要在斗六市區吃吃喝喝，也真的完全想不到斗六市區的小吃美食也太多而且平價又好吃，重點不論是

「台南中西區景點&美食」跑透透！特色建築超好拍，超正點的肉燥飯、鱔魚意麵必吃

跟著 喜愛浮雲的人 於 2021-09-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 11 個景點，其中包含 阿和肉燥飯、延平郡王祠、廣仔虱目魚丸。吃不完的在地特色小吃 逛不完的古蹟文藝景點 全集中在台南中西區 完全用走路就可以到達囉

激推肉羹、蛋糕吐司！ 雲林「林內市區」8間平價小吃美食推薦

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 提到雲林的林內，你們大家會想到什麼呢？榜哥竟然自信滿滿地跟我說「林內有名的就是熱水器啊！你不知道嗎？」在這我必須要大聲地跟大家說林內熱水器跟雲林林內一點

美呆！台南老宅小店外「純白九重葛」爆開如雪花瀑布　市區隱藏版風景成打卡熱點

3月春暖花開，全台各色花款紛紛接力步入最美花況，台南除了木棉花、錫葉藤、風鈴木，還有一處隱身巷弄的絕美花瀑，滿開炸裂的純白九重葛像極了平地雪，近期成為在地人的打卡聖地。 這處秘密花海其實就開在一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。