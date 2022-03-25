挑戰全台南最多草莓的草莓冰！「隱藏版台南冰店」水果產地直送 俗擱大碗又便宜
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知名的台南水果店很多，台南冰店也相當多。一間厲害的台南水果店，就會擁有很強的台南冰品，要造就一間厲害的台南水果店就必須自家水果非常非常強。這次吃的這間台南冰店，老闆自己就是從事水果批發，所以「去中間化」，拿到的水果是最便宜的，而且都是產地新鮮直送，省去的價錢通通都回饋給消費者，老闆大聲說：「挑戰台南最多草莓的草莓冰」。就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南冰品有多狂吧！
這間台南冰菓室就位於就南方公園正對面，台南醫院停車場的對面而已，所以停車來說不算不方便，又相當好找，旁邊就是台南新光三越中山店、台南FOCUS站前店。
每逢下課下班時段，就有滿滿來買水果還有水果冰的人潮。
水果新不新鮮齁，用嘴巴講的都不算，光看亮麗保有水份，且都沒有甚麼坑坑巴巴的水果，就知道這裡的水果都經過再三挑選。
這裡不管是水果盤或是水果冰，都是現點現做新鮮看得見。
※綜合水果切盤 NT$200
這裡的水果切盤從60元到300元都可以選擇。今天選擇的是200元的水果切盤，綜合切盤裡面的東西非常豐富，除了當季的草莓之外，還有哈密瓜、巨峰葡萄等等。每一項都超級好吃，最重要的是這裡使用的是「甘草粉」而不是一般的梅粉而已，像我自己也是會買某個品牌的甘草粉在家蘸水果來吃，所以好的甘草粉會影響水果美味的加分程度。
來到冰菓室除了水果切盤之外，不外乎就是水果冰了！
※隱藏版雪花冰 NT$220
隱藏版雪花冰其實就是拿當季最新鮮的水果，來做成台南冰店最夯的台南水果冰。除了草莓之外，還有莫凡彼的冰淇淋再加上布丁，像我還有額外加珍珠，整個吃起來豐富度就超級高的。
※哈密瓜牛奶雪花冰 NT$110
我真的不誇張，這裡的哈密瓜真的超級超級超級好吃。基本上哈密瓜連咬都不用咬它就在我口腔裡面化開，僅剩下一些些脆口的地方要稍微咀嚼而已，滿滿的水份咬下超級滿足，甜味也超級明顯。就算草莓季過了，也相當推薦大家可以點哈密瓜來吃。
這裡選購的葡萄都是等級很好的，基本上不需要加糖靠葡萄以及多多本身的糖分就夠了，喝起來明顯的葡萄味，真的是非常非常滿足。
※木瓜牛乳 NT$60
這裡木瓜跟牛乳的比例很高，喝起是相當綿密的。相信大家應該喝過那種喳喳很多的木瓜牛奶，喝的時候都已經乳水分離了，但這裡的真的完全不會，喝起來真的超級綿密，就跟奶昔一樣。
※海鮮意麵 NT$95
這裡的鍋燒意麵是不加味精不加人工調味料的，還可以看到一整片昆布在碗裡面，老闆說：「這是我老爸的堅持」。儘管這一碗賺沒多少錢，但就是相當希望大家吃到好的鍋燒意麵，海鮮的湯底紅紅的完全都來自於蝦紅素，喝起來真的是鮮味十足。
※招牌意麵 NT$95
招牌意麵裡面有很大塊的溫體豬肉，吃起來真的味道香氣十足，湯頭個人覺得反而比海鮮還要好，因為喝起來比較純粹一些。
雞蛋光看蛋黃就知道選用的雞蛋也不是隨便挑挑而已，蛋黃吃起來的濃郁感真的也很不錯。
※品馨冰菓室菜單
整體來說：
這間台南冰菓室水果是真的新鮮，某部分的冰菓室可能會用狀況比較不好的做果汁或打冰沙，因為這樣會比較看不到，再加上大多數的冰菓室可能最多一周叫一次貨，但這間的老闆很妙，它本身就是大盤商，所以每天都要進水果批發市場，因此都不會一次叫太大量的水果，都是不夠就當天購買，不會有那種一次叫太大批放到狀況不好的狀態，這就難怪為何檯面上的水果都那麼新鮮漂亮的感覺。
品馨冰菓室
地址：台南市中西區中山路128號
時間：1130-2230(周三公休)
電話：06 221 8118
停車：無
體驗時間：111/03
文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜
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