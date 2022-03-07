在2000株夢幻春櫻下品茶　阿里山金獅村「櫻下茶會」好浪漫

揉合茶櫻意象品茗製餅。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】壬寅歲月宛若樹梢上的花朵，春夏到秋冬在金獅村一路灑落著幸福時光，三月一場與緋紅的約會，終於讓金獅的雲柔山水綻放四射光芒！

嘉義縣竹崎鄉金獅村信仰中心廣福宮後方的金獅山步道，種植約2千株緋紅櫻花，花期綻放時是春天最美的風景一，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）於日前在繁櫻盛開的金獅古道舉辦「三月，與春櫻的流轉相思—櫻下茶會」，以極具阿里山象徵性的茶園地景，與社區茶人共同創作如夢境般的櫻花下茶宴，讓賞櫻不只是單純的賞櫻，而是讓櫻與茶的結合，成為體驗觀光更多元的享受。

▲與社區茶人共同創作如夢境般的櫻花下茶宴。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

▲在地茶人取杯品茗。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

整場茶會皆是由在地茶人以及居民去共同完成，阿里山管理處將居民的力量凝聚起來共同創作，展現社區新的美學生命力。比落櫻紛飛更觸動人心的，是藏在每處細節的講究，一場緋紅櫻下品茗、流轉相思茶宴，串連著金獅村民的起心動念：一首首古曲，交織揚琴、笛鳴、中阮樂聲，吟詠裊裊不絕的山櫻愁思。為盛宴題字、割竹造籬；為對聯糊紙、刻竹做杯；揉合茶櫻意象品茗製餅，席前一只薄紙也融入了紙寮手作，村民們的用心與綻放櫻顏同樣珍美。

▲與在地茶人及居民來一場緋紅櫻下品茗。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

▲讓櫻與茶的結合，成為體驗觀光更多元的享受。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山管理處處長洪維新表示後續的效益不僅僅只是振興茶產業，而是去帶動更多阿里山茶區的體驗經濟，與滿足茶席生活風格的想像。無論茶園觀光以及茶相關的地方特色餐飲，都能夠在每個季節有著代表性的新樣態，邁向年輕化的市場，使阿里山茶產業能有一個新風貌。

在初春的美景中，可以體驗在不同季節的大阿里山浪漫氛圍，並藉由這場活動行銷金獅村的傳統紙寮文化、且與觀音瀑布串連成一道亮麗的旅遊行程。 期待藉由一抹茶香，一山櫻花酡紅，能讓阿里山西北廊道系統的遊客不再只是過客，而願意多佇留些時間，慢慢品味金獅村靜謐質樸的雲水風華。

阿里山管理處表示接下來將有更多具在地特色的活動展開，歡迎各位遊客體驗不同以往的大阿里山觀光。

相關活動資訊可隨時關注「阿里山 新印象」粉絲專頁 (https://www.facebook.com/Alishan.nsa/) 或至阿里山國家風景區官網 (http://www.ali-nsa.net/) 查詢

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