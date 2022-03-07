嚐鹽工便當、烤魚子DIY　台南海風友善農村輕旅行，海味十足一日遊

童趣的畫風呈現馬沙溝小漁村特有的漁村風情。 圖：雲嘉南國家風景管理處／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】韓劇《海岸村恰恰恰》在串流平台上，上演充滿海味的漁村生活，讓都市人也想要感受那鹹鹹的海風滋味。而台灣也是四面環海，具有特色的漁村不勝枚舉，位在台南的將軍漁港、馬沙溝，在雲嘉南國家風景管理處的大力推廣之下，已經成為旅客體驗海岸漁村生活的典範。

透過「台南海風友善農村輕旅行．海中央小舖1日遊」遊程，帶領旅客品嚐海鮮料理，感受海邊的人情味，從台中出發沿途走訪馬沙溝3D彩繪村，體驗電動鐵馬，再前往青鯤鯓扇形鹽田、海中央小舖享用鹽工便當、虱目魚丸DIY、酒烤魚子DIY，最後於將軍漁港採買新鮮魚貨、伴手禮，滿足旅客購物慾。

馬沙溝3D彩繪村以李聖宮為中心點，畫作分散在各個角落，可能在大街上也可能在巷弄中，讓遊客體驗到「轉角是藝術，巷弄有驚喜」的氛圍，別於一般彩繪村。走進馬沙溝3D彩繪村，像是走進了奇幻世界，牆面、地面上的充滿童趣與當地漁村特色的彩繪藝術讓人嘆為觀止，而馬沙溝濃厚的純樸生活感和人情味，更是有股魔幻現實的氛圍。

▲從空中俯瞰可一窺扇形鹽田紋理之美。 圖：雲嘉南國家風景管理處／提供

扇形鹽田位於將軍鯤鯓里，介於將軍漁港南方和青鯤鯓北方，是臺鹽於1975年開闢，以鹽工宿舍為核心向外發散成扇形鹽田，是台灣最美且最有特色的鹽田。2002年曬鹽結束後，很快就人去樓空，目前已廢曬，須從空中俯瞰才可一窺扇形鹽田紋理之美。

海中央小舖於2019╱12╱22成立，以伴手禮及套裝遊程體驗，以及DIY體驗來經營，建築矗立位海平面上，由高望下，就像在海的中央一樣，而命名，這裡的店家也秉持著一份熱血與憧憬，寫下一幅又一幅鹽與蚵的故事。行程也特別安排旅客在此享用鹽工便當、烤蚵吃到飽、酒烤魚子DIY。

▲精心打造的鹽工便當，美味可口兼具養生新概念。 圖：錦秀旅行社／提供

雲嘉南濱海地區長期以來為台灣地區產鹽地區，過去鹽工在烈日下工作，常常造成食慾不振，為了尋求方便，午餐多以便當方式攜帶，便當主要搭配鹹魚和香腸等較容易下飯的菜色，藉此增進食慾和補充鹽份，還會搭配將軍名產牛蒡熬煮成的茶消暑。遊客到此千萬別忘了品嚐一下，一邊吃著鹽工便當、一邊賞鹽田美景。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野