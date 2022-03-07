快訊

傳美考慮轉贈售台F-16戰機？ 空軍司令部：美方無此規劃

嚐鹽工便當、烤魚子DIY　台南海風友善農村輕旅行，海味十足一日遊

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：雲嘉南國家風景管理處、錦秀旅行社／提供
圖：雲嘉南國家風景管理處、錦秀旅行社／提供

童趣的畫風呈現馬沙溝小漁村特有的漁村風情。　圖：雲嘉南國家風景管理處／提供
童趣的畫風呈現馬沙溝小漁村特有的漁村風情。　圖：雲嘉南國家風景管理處／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】韓劇《海岸村恰恰恰》在串流平台上，上演充滿海味的漁村生活，讓都市人也想要感受那鹹鹹的海風滋味。而台灣也是四面環海，具有特色的漁村不勝枚舉，位在台南的將軍漁港、馬沙溝，在雲嘉南國家風景管理處的大力推廣之下，已經成為旅客體驗海岸漁村生活的典範。

透過「台南海風友善農村輕旅行．海中央小舖1日遊」遊程，帶領旅客品嚐海鮮料理，感受海邊的人情味，從台中出發沿途走訪馬沙溝3D彩繪村，體驗電動鐵馬，再前往青鯤鯓扇形鹽田、海中央小舖享用鹽工便當、虱目魚丸DIY、酒烤魚子DIY，最後於將軍漁港採買新鮮魚貨、伴手禮，滿足旅客購物慾。

馬沙溝3D彩繪村以李聖宮為中心點，畫作分散在各個角落，可能在大街上也可能在巷弄中，讓遊客體驗到「轉角是藝術，巷弄有驚喜」的氛圍，別於一般彩繪村。走進馬沙溝3D彩繪村，像是走進了奇幻世界，牆面、地面上的充滿童趣與當地漁村特色的彩繪藝術讓人嘆為觀止，而馬沙溝濃厚的純樸生活感和人情味，更是有股魔幻現實的氛圍。

▲從空中俯瞰可一窺扇形鹽田紋理之美。　圖：雲嘉南國家風景管理處／提供
▲從空中俯瞰可一窺扇形鹽田紋理之美。　圖：雲嘉南國家風景管理處／提供

扇形鹽田位於將軍鯤鯓里，介於將軍漁港南方和青鯤鯓北方，是臺鹽於1975年開闢，以鹽工宿舍為核心向外發散成扇形鹽田，是台灣最美且最有特色的鹽田。2002年曬鹽結束後，很快就人去樓空，目前已廢曬，須從空中俯瞰才可一窺扇形鹽田紋理之美。

海中央小舖於2019╱12╱22成立，以伴手禮及套裝遊程體驗，以及DIY體驗來經營，建築矗立位海平面上，由高望下，就像在海的中央一樣，而命名，這裡的店家也秉持著一份熱血與憧憬，寫下一幅又一幅鹽與蚵的故事。行程也特別安排旅客在此享用鹽工便當、烤蚵吃到飽、酒烤魚子DIY。

▲精心打造的鹽工便當，美味可口兼具養生新概念。　圖：錦秀旅行社／提供
▲精心打造的鹽工便當，美味可口兼具養生新概念。　圖：錦秀旅行社／提供

雲嘉南濱海地區長期以來為台灣地區產鹽地區，過去鹽工在烈日下工作，常常造成食慾不振，為了尋求方便，午餐多以便當方式攜帶，便當主要搭配鹹魚和香腸等較容易下飯的菜色，藉此增進食慾和補充鹽份，還會搭配將軍名產牛蒡熬煮成的茶消暑。遊客到此千萬別忘了品嚐一下，一邊吃著鹽工便當、一邊賞鹽田美景。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

便當 漁村 彩繪村

延伸閱讀

「陽明山花季」3月也漂亮！櫻花、海芋粉白花海一日遊＋推薦美食餐廳報你知

易遊網限時7天下殺3折！一日遊333元、飯店每人500有找

高雄SKM Park新品牌報到 MK、添好運、春水堂接連登場

8年前沒戴安全帽遭檢舉 成蚵寮漁村小搖滾宣傳新元素

相關新聞

「台版美國大峽谷」被滿開粉紫花海圍繞！麝香木仙境最美花況趁現在

各色花季浪漫開跑！除了數不盡的粉嫩櫻花、小葉欖仁黃金隧道，雲林也有處「粉紫色峽谷」成為近期最新打卡熱點。現場不僅能沐浴在夢幻指數破表的視覺花饗宴，還有撲鼻而來的花香點綴嗅覺，隨拍隨美，預計花開至4月，

在2000株夢幻春櫻下品茶　阿里山金獅村「櫻下茶會」好浪漫

【旅奇傳媒/編輯部報導】壬寅歲月宛若樹梢上的花朵，春夏到秋冬在金獅村一路灑落著幸福時光，三月一場與緋紅的約會，終於讓金獅的雲柔山水綻放四射光芒！ 嘉義縣竹崎鄉金獅村信仰中心廣福宮後方的金獅山步道，

黑矸仔裝豆油！ 傳承70年醬油工廠轉型體驗園區　一起釀造幸福的手工黑豆醬油

醬油，是台灣人關於美食的共同記憶，手工黑豆醬油，更是無可替代的黑金佐料，新的一年伊始，走訪「義興醬園」親自釀造一甕甘醇美味的醬油，意義深遠。

嘉義特有的「美乃滋涼麵」隱身文化公園旁　冬季限定紅燒土魠魚超好吃

文化公園旁的文青老店，激推

台南國華街美食地圖8選　富川麻糬、永樂米糕、修安扁擔豆花、碗粿魚羹傳統必吃

udn走跳美食／Vicky 說到台南，大家會想到什麼？對，就是台南美食多！現在就是要帶大家到國華街三段這邊吃美食，這邊有一座知名的永樂市場，還有一個什麼都賣的水仙宮市場。如果說把這兩個市場加在一

藏身嘉義熱炒店中的四川料理　招牌「水煮安格斯牛」必吃、還有無菜單美食

位於嘉義市區內的六之壹複合式餐飲店，日式風格的熱炒店外型，卻有著隱藏的四川料理手藝，水煮牛、麻辣鍋、咖哩炒麵，樣樣都是嘉義市獨家料理，獨特的口味及店內舒適的氣氛，也吸引了大批死忠顧客。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。