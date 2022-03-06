黑矸仔裝豆油！ 傳承70年醬油工廠轉型體驗園區　一起釀造幸福的手工黑豆醬油

【圖／文：行遍天下】

醬油，是台灣人關於美食的共同記憶，手工黑豆醬油，更是無可替代的黑金佐料，新的一年伊始，走訪「義興醬園」親自釀造一甕甘醇美味的醬油，意義深遠。

▲傳承三代職人的「義興醬園」堅持手工製作和日曬過程。

「義興醬園」傳承了三代職人的堅持與用心，從代工模式轉型經營自有品牌的第三代負責人鄭棋維，個性開朗陽光，如同曬飽日光的黑豆蘊藏著嘉南沃野的精華，他秉持「要做，就要做自己敢吃的醬油」初衷，不僅開放釀造廠房、透明製作流程，也親自導覽、推廣傳統黑豆蔭油文化，讓消費者可以品嚐傳承70年、日曝180天的古法釀造甘醇美味，透過舌尖體會桃城的風土情懷。

▲獨家菌種培養出自家的好味道。

▲「義興醬園—義興嘉釀醬油」是傳承70年釀造醬油廠化身的觀光工廠

如今義興醬園更進一步轉型為嘉義市首座醬油文化體驗園區，遊客可DIY釀造自己的醬油或是依自己口味熬煮專屬滋味，透過寓教於樂的方式，讓更多人了解真正台灣黑豆蔭油的純釀好滋味。

▲DIY「漂釀」因工序費時，須提前一週前預約。

▲義興醬園產品多樣，線上亦可訂購。





店家資訊

義興醬園-義興嘉釀醬油

地址：嘉義市西區北新路250巷52號

電話：05-232-1268

網址：yixing1949.com

時間：13:30-17:00（週日11:00-17:00）





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