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櫻你而在初春的美麗　「阿里山的溫度季X石棹春櫻夜」啟動

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和服體驗「穿和服、賞櫻花」。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
和服體驗「穿和服、賞櫻花」。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台18線阿里山公路今年初春在前幾天凜冽寒風吹彿下，沿路山櫻等櫻花陸續綻放，美不勝收。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）延續這幾年的賞櫻熱潮，特別舉辦石棹春櫻夜活動，浪漫夜、櫻姿美、櫻花樹下品茶香，讓到訪遊客在石棹櫻之道兩側山櫻及昭和櫻盛開的景緻下感受今年初春的美麗。

▲「阿里山的溫度季」石棹賞夜櫻。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲「阿里山的溫度季」石棹賞夜櫻。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

櫻之道兩旁在夜晚時亮起手工製作的竹燈籠，讓到訪旅客在溫暖的竹光片影下，愜意漫步在步道中，觀賞夜晚櫻花呈現的獨特景色，延續阿里山的溫度季氛圍，傳達「在山林間探訪，營造有溫度的心情、讓旅程更加美麗」之概念給來訪的每一位旅客，透過餘音繚繞的音樂表演享受到「櫻與音」的饗宴、由在地店家共同展售的市集活動、和親朋好友一同賞櫻花、優雅的品味茗茶，提供前來的旅客難忘的賞櫻體驗。

▲現場遊客們觀賞夜晚櫻花呈現獨特景色。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲現場遊客們觀賞夜晚櫻花呈現獨特景色。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山管理處處長洪維新表示，石棹春櫻夜是「阿里山的溫度季」旅遊推廣系列活動之一，石棹在阿里山中海拔約1300公尺的位置，在雲霧繚繞的環境之下種植出擁有獨特清香的茶葉，引領遊客更深入認識產出了臺灣十大茗茶的石棹茶區。

此外，也特別與石棹茶文化協會安排了「茶席」的體驗活動，在盛開的櫻花樹下邀請專業的茶師擺設茶席、講解茶葉相關知識，茶席間的遊客們一邊品茗茶香一邊享用茶點，用舌尖感受著石棹獨特的茶文化，在櫻花季期間，歡迎大家安排到訪阿里山，享受阿里山春季之溫度。

石棹櫻之道位置：石棹資訊站旁

櫻花季：2月下旬至3月下旬（實際花開狀況依現場為主）

石棹櫻之道夜晚開燈時間：晚上6點至9點（櫻花季期間限定）

後續「阿里山的溫度季」旅遊推廣系列陸續將啟動：3月瑞里紫藤花季、4月螢火蟲季、4月二延平步道遊蹤、5月太和茶李王、6月寶島仲夏節、7月夏季茶會、8月新美pasu X 熬逗逗、9月太興黃頭鷺季、10月至12月阿里山國際茶藝學校，相關活動資訊可隨時關注「阿里山 新印象」粉絲專頁或至阿里山國家風景區官網查詢。

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阿里山 櫻花季 賞櫻

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