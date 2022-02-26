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台南三井Outlet「巨型旋轉溜滑梯」最猛亮點免費玩！南空之塔啟用大人也超愛

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台南式 臉書專頁
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台南人逛街還有免費新亮點能放電！南台灣第一座日系OUTLET「MITSUI OUTLET PARK 台南」除了有已知的各式美食、時尚品牌、賣點特色及促銷活動，其實購物區外新增了一座超巨大旋轉溜滑梯「南空之塔」，隨著昨（2/25）天正式開幕同步啟用，有望成為大、小朋友都能暢玩的打卡新地標。

圖／台南式 臉書專頁
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台南三井OUTLET自籌備工程起乃至試營運期間，話題熱度不間斷，截至2/23更湧入18萬人朝聖，展現驚人的人氣。而現場除了成功激起民眾消費戰鬥力，戶外還打造了一座「南空之塔溜滑梯」，之前低調施工中，本尊曝光後令許多人驚喜感歎躍躍一試。

圖／台南式 臉書專頁
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這座溜滑梯高達20米，結合陽光、流水、綠樹意象，在平地欣賞已美度爆表，民眾可依循隊伍先沿著旋轉的階梯上樓，再至平台搭乘溜滑梯。根據編輯查看民眾分享的第一視角搭乘影片，過程雖十分快速，但感覺彷彿乘坐真人版迷你過山車，白天往下滑時如果有餘裕，也可賞見地上的榕樹美景，視野相對更為遼闊，惟陽光加持下可能會因摩擦力感到屁股熱度，日落後則因降溫不會有這個問題，同時也增添了浪漫氛圍。

「南空之塔」每日11:00至17:30開放搭乘，每次僅限1人搭乘，提醒大家記得按照指示以正確姿勢搭乘，切勿不要伸手觸碰旁邊欄杆以免發生意外，設施公告規定滿15歲以上才能乘坐，但開幕日亦有開放小孩搭乘，實際請以現場為準。

圖／台南式 臉書專頁
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台南三井OUTLET 南空之塔

地址：台南市歸仁區歸仁大道101號
開放時間：11:00-17:30
年齡限制：滿6歲以上、身高限制：110-190公分、體重限制：80公斤以下

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