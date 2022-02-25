228連假衝台南！ 10+打卡景點「白天賞花x夜晚逛燈」好康一次滿足

鹽水區月津港親水公園附近信義路，栽植2.5公頃的休耕花海。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】228和平紀念日連假將至，計畫好到哪邊出遊了嗎？想感受熱情陽光，就往南部走！228連假期間走訪臺南，白天可賞花踏青，晚上可逛燈會、看玫瑰花燈海，更可享好康優惠。

臺南市政府觀光旅遊局彙整了一系列旅遊主題資訊，提供出遊民眾安排專屬旅遊計畫，包含「龍崎空山祭」、「月之美術館」、「月津港燈節」及各廟宇燈會，還可參觀永華市政中心西拉雅廣場的3萬朵白色浪漫玫瑰燈海（展至3月27日），夜遊台南浪漫一下。

▲「愛在臺南 浪漫燈海」玫瑰花海。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【燈會、燈海在台南】

「愛在臺南 浪漫燈海」

超過3萬朵白色玫瑰花燈海，在永華市政中心旁的西拉雅廣場展至3/27，每天17:30-22:00準時點燈，從空中俯瞰也是浪漫的花型，花海中央則是象徵I Love You的「IOU」主燈，還有情人打卡牆與浪漫投影燈，宛如置身韓劇場景，化身為男女主角浪漫邂逅。於3/27前每周六、日15:00~21:00西拉雅廣場另有規劃「2022愛在臺南 浪漫燈海市集」，歡迎大家來走走逛逛。另外特別預告，3/8婦女節當日到現場參觀玫瑰花燈海的女性朋友，前100名可獲贈鮮花一朵喔！

「2021-2022龍崎光節：空山祭」

號稱最美山中燈會的龍崎光節：空山祭在龍崎區虎形山公園展至2/28（每週二休），核心主題為「惡地伏流」，由金曲平面設計師劉悅德以奇幻風格呈現連綿山脈及惡地裂痕，虎形山公園的夜晚搭配各式夜光作品，打造出迷幻神秘的氛圍；也歡迎大家白天順遊關廟景點，如新光里彩繪村、大潭埤公園，以及《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇中場景的深緣及水品嘗鳳梨吐司，晚上再前往虎形山公園。

▲月津港燈節。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

「2022月津港燈節-禮物」

今年月津港燈節在臺南鹽水月津港、永成戲院、鹽水歷史街區、新創燈區展至2/28，保有去年因疫情取消未展出的超過20件藝術作品，更新增「新創燈區」，邀請日本藝術團隊「TeamLab」，在永成戲院為鹽水小鎮打造新的燈節觀賞體驗，民眾可將自己的作品投影到戲院牆上，別有互動的趣味；台灣藝術團隊「有用主張」也在水域製作全新大型裝置藝術作品「運用幻象-裂縫」；還有去年剛落成的鹽水車站今年也利用倉庫空間打造具有迷幻及聲光的燈區歡迎大家把握最後機會參與這場燈會盛事。

「漫月美行動－月之美術館2021年度特展」

本次月之美術館特展在鹽水區歷史街區展至2/28，囊括11組藝術家團隊，遍布6條街道巷弄，進行3棟老屋活化，邀請2021臺南新藝獎得主葉仁焜，提取月津八景詩詞中的元素（掛月、蛙鳴、秋螢、赤兔）並實景取材植物，運用水墨、膠彩、銀箔，在畫布與絹上創作月夕風景詩，打造戶外美術館。

▲2022幸福燈宮。 圖：府城普濟燈會／提供

「普濟拾光。虎哩幸褔」府城普濟燈會

享譽國際的普濟燈會已邁入第十屆，今年有近2000盞燈籠展出（展至2/28），更特別打造虎年「燈籠迷宮」，每天下午5點開始點燈。除了靜態彩繪燈籠展覽外，還增設動態互動的「祈福燈宮」，結合廟宇空間「入龍喉、出虎口」的觀念設計，祈願民眾在一進一出之後能去除厄運。

「2022漁觀食色地景藝術季」

將軍馬沙溝李聖宮、馬沙溝社區發展協會和交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，在李聖宮周邊共同舉辦「2022漁觀食色地景藝術季」（展至2/28），主燈區位在李聖宮牌樓與廟前廣場，18:00後每半小時1場燈光秀，平日到21:00、假日到22:00，在李聖宮和馬沙溝3D彩繪村都能看到璀璨燈海及夢幻花燈，來一場超現實的燈會之旅。

▲六甲媽祖廟燈會。 圖：六甲媽祖廟／提供

「2022年六甲恒安宮媽祖廟燈會」

本次燈會花燈展出至2/28，今年以「家鄉」為主題，總共超過1500盞彩繪燈籠在廟埕一同展出，包括六甲區內國中小學生的燈籠彩繪比賽作品，以及區內長輩及許多外縣市民眾的作品。這次更與台南藝術大學材質創作學系師生合作，以六甲特色瓦窯為發想，設計一座6公尺高的竹編主燈「六甲・瓦聲」，更整理出一間老屋作為活動副燈「老屋・希望」，歡迎大家共襄盛舉。

▲隆田chacha文化資產教育園區。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【擺脫濕冷踏青去】

「隆田chacha文化資產教育園區」

官田文化新亮點「隆田chacha文化資產教育園區」，為全國首座以「文化資產教育」為主題的園區，位於官田區隆田火車站南側，保存「四鐵共構」（台鐵、鹽鐵、糖鐵、水鐵）產業遺跡，更有全臺最大「嘉南大圳」主題式沉浸劇場、互動式裝置、公共藝術及專業的台南考古中心，非常適合闔家大小一同前往從遊戲中認識嘉南大圳的點點滴滴。

「烏山頭水庫風景區」

看完「嘉南大圳」主題式沉浸劇場，也別忘實地走訪烏山頭水庫風景區及其北側的八田與一紀念園區，緬懷嘉南大圳的建造者八田與一先生。烏山頭水庫及嘉南大圳已於2009年入選臺灣世界遺產潛力點，完成了嘉南平原的灌溉工程，以及台灣西部的穀倉也將生態環境的破壞減最低，也因此特殊價值被列為世界遺產潛力點，八田與一紀念園區內有四棟傳統日式木造建築，成為不可錯過的人氣景點，園區內的八田銅像也是日本人造訪台灣時經常來緬懷之處。

▲官田遊客中心。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

「官田遊客中心」

來到官田區也別錯過擁有百萬大草原的官田遊客中心，園區景觀融合鄉村聚落、西拉雅族元素、以及嘉南平原意象，建築外觀以西拉雅族傳統聚落面向水域設計，戶外廣場草地遼闊、草地上設有梅花鹿及許願鶴裝置藝術，是最佳踏青好去處。

「川文山森林生態保育農場」

官田區熱門私房景點川文山，被民眾暱稱為「小陽明山」，是當地民眾為配合政府獎勵造林，將十四公頃芒果園改造成森林，並免費對外開放。園區內最美麗的當屬桃花心木，山頂上還有兩棵百年老榕樹，榕樹枝葉形成綠蔭，樹下還設有休息處與涼亭，農場內樹木林立茂盛適合健行散步是當地人的私房景點外也是夏天的避暑勝地。

【花海拍照當網美】

鹽水區月津港親水公園附近的信義路兩旁農地，栽植2.5公頃的休耕花海，可以看到百日草、大波斯等，粉、白、黃、紅交織成花毯，配合鹽水月津港燈節，讓大家夜晚賞燈前可以先與花海拍照打卡。

六甲區的落羽松雖已無楓紅炫目的景色，但落羽松的樹幹筆直，搭配枯黃枝葉，反而另有一番蕭瑟的美感，仍然有一種偽出國的感覺，另外落羽松周邊還是有輪番種植波斯菊、油菜花、蕎麥、百日草與向日葵等，花海景觀搭配裝置藝術，歡迎大家把握機會前來暢遊秘境。

善化區的草莓季也已經展開，2/26至3/25前往當地合作草莓果園採果，可享8折優惠（詳情可至善化區公所網站查詢），歡迎全臺民眾來到善化，品嘗最新鮮美味的在地草莓！

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