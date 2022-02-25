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太空系韓屋配火雞炸醬麵、日式烤飯糰佐麵茶咖啡　嘉義2家質感巷弄小店

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

遠離喧囂的嘉義市西區國華里，有兩家迷人的餐館，一家是專賣韓式炸醬麵、特製奶茶的「青風」；距離不遠的「BES coffee」有令人懷念的日式烤飯糰和創意茶咖啡

「青風」是嘉義「起風」的新品牌，由哥哥劉庭瑋、妹妹劉芷瑄和廚師弟弟經營，主推以韓式炸醬麵為基底，加入嘉義火雞等食材研製的火雞炸醬麵、海鮮炸醬麵等，每款麵點還可自選甜醬、鹹醬或辣醬，讓料理在地化。劉庭瑋親自設計的兩大用餐空間，前屋以太空元素妝點摩登復古風，後屋走的是現代的韓屋風格，氣氛隨興自在。

▲以韓式炸醬麵為基底，加入嘉義特色食材的「青風」創意餐館。
▲以韓式炸醬麵為基底，加入嘉義特色食材的「青風」創意餐館。

▲青風的前屋裝潢以太空元素妝點摩登復古風，內部空間則是韓屋風格。
▲青風的前屋裝潢以太空元素妝點摩登復古風，內部空間則是韓屋風格。

華燈初上，「BES coffee」的日式老屋風情，給人置身京都的錯覺，喜歡旅行的主人阿宥，跳脫一成不變的金融業行員生活，重新摸索咖啡新知，嘗試以進口茶葉、台式麵茶，和咖啡激盪出奇妙的滋味。除了把想念京都的心情投射於咖啡館的空間，店裡也能吃到日式烤飯糰，飯糰佐咖啡，毫無違和感。

▲台式麵茶咖啡和日式烤飯糰都是「BES coffee」人氣餐點。
▲台式麵茶咖啡和日式烤飯糰都是「BES coffee」人氣餐點。

▲人氣餐點日式烤飯糰採每日限量供應，建議提前一天預訂以免向隅。
▲人氣餐點日式烤飯糰採每日限量供應，建議提前一天預訂以免向隅。

兩家餐館的主人都很年輕，想法天馬行空，料理也充滿創意，下次回嘉，除了傳統的嘉義火雞肉飯、砂鍋魚頭，不妨來此嚐鮮，感受嘉義年輕人的浪漫。

　

店家資訊

青風

地址：嘉義市西區國華街323號

電話：05-228-4699

FB：青風

時間：11:30-19:30（週二、三公休）

　

BES coffee

地址：嘉義市西區國華里長榮街278號

電話：0909-712-080

FB：BES coffee

時間：11:00–17:00（週二、三公休）

　

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