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阿里山櫻花季開跑 期間限定「檜木賞櫻列車」行程999元起

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圖片／雄獅旅遊提供
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阿里山櫻花季即將在3月初登場，業者特別推出阿里山林業鐵路賞櫻遊程；圖片／雄獅旅遊提供
阿里山櫻花季即將在3月初登場，業者特別推出阿里山林業鐵路賞櫻遊程；圖片／雄獅旅遊提供

眾所矚目的阿里山櫻花季即將在3月初登場，為讓民眾有更多元的賞櫻玩法，雄獅旅遊推出的阿里山林業鐵路賞櫻遊程，搭乘擁有百年歷史林鐵列車於山林間欣賞櫻姿，獨家加碼登上第三觀景平台沐浴森林芬多精，還有機會搭到期間限定的檜木列車，團體行程每人最低價千元有找。

阿里山櫻花每年3至4月盛開，可說是全台櫻花品種最多；圖片／雄獅旅遊提供
阿里山櫻花每年3至4月盛開，可說是全台櫻花品種最多；圖片／雄獅旅遊提供

阿里山櫻花每年3至4月盛開，共有山櫻花、吉野櫻、八重櫻達40多種品種，可說是全台櫻花品種最多、花色最豐富的賞櫻勝地，包含阿里山派出所、阿里山賓館、沼平車站櫻木鐵道、頂石棹櫻之道等地，以及阿里山工作站前的百年吉野櫻「櫻王」，都是旅客必訪的賞櫻打卡熱點。

除了步道賞櫻，阿里山派出所也是行程中遊客賞櫻的拍照聖地。；圖片／雄獅旅遊提供
除了步道賞櫻，阿里山派出所也是行程中遊客賞櫻的拍照聖地。；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊於阿里山櫻花季期間推出阿里山林業鐵路賞櫻遊程，由平地開始體驗不同海拔的森林旅行，穿梭林間感受粉紅櫻吹雪魅力，同時還獨家帶領旅客登上第三觀景台，以180度的視角俯瞰嘉南平原風光，並安排專業導覽老師隨車解說阿里山鐵道百年歷史。除了透過搭乘林鐵之外，行程另特別安排頂石棹櫻之道、迷糊步道與隙頂休閒步道區等阿里山賞櫻熱門景點，感受落櫻紛飛的浪漫。

推薦搭乘季節限定的「阿里山檜木賞櫻列車」，仿日本皇室車體打造的檜木車廂；圖片／雄獅旅遊提供
推薦搭乘季節限定的「阿里山檜木賞櫻列車」，仿日本皇室車體打造的檜木車廂；圖片／雄獅旅遊提供

若想為旅途增添樂趣，推薦搭乘季節限定的「阿里山檜木賞櫻列車」，在仿日本皇室車體打造的檜木車廂，從阿里山車站一路到沼平車站，欣賞全台唯一的高山鐵道櫻花美景，晚上入住經典的阿里山文山賓館，隔日再搭乘檜木列車前往沼平車站及對高岳車站，可以看見粉白的櫻花花瓣隨風飄舞，與一旁的木造建築交織成浪漫的春日景色。行程中，雄獅旅遊還特別準備奮起湖便當、傳統愛玉、草仔粿等，以在地美食滿足旅客味蕾，每位搭乘林鐵的旅客還可獲贈紀念車票及搭乘證書。

雄獅旅遊今年特別獨家推出阿里山林鐵、藍皮解憂號觀光列車5日環島行程；圖片／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊今年特別獨家推出阿里山林鐵、藍皮解憂號觀光列車5日環島行程；圖片／雄獅旅遊提供

此外，雄獅旅遊今年特別獨家推出阿里山林鐵、藍皮解憂號觀光列車5日環島行程，除了搭乘阿里山林鐵上山賞櫻之外，還可以體驗超人氣的藍皮解憂號，感受海天一線的東台灣美景，並且漫遊伯朗大道與富里稻草藝術季，或是大湖採草莓、欣賞田中蜀葵花海，來場春暖花開之旅正是時候。

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撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

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阿里山 賞櫻 櫻花季

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