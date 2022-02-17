構竹林鐵新生代 六組學生打造「竹崎車站」新視界 展至3月中

作品-TR no.1／中原大學室內設計學系。全新設計的3Ｄ列印接頭是這件作品的大亮點。 圖：林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】林務局與臺灣竹會攜手合作辦理「2021構竹林鐵新銳展」於2021年底搭配臺灣設計展發布6件知名建築師團隊作品；虎年新春伊始寫下續篇，由陽明交通大學建築研究所許倍銜副教授策展，規劃6組大專院校建築系學生團隊，接棒在「竹崎車站」展出竹構作品，以「2022構竹林鐵新生代展」盡情展現竹材應用的創意。

▲新生代學生們的創意竹構在鐵道平甲車上展開，未來還可移動到不同地方展演。 圖：林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

林務局表示，竹子生長快速，4年即可成材利用，固碳能力高於木材，竹材資源已成為全球公認亟具發展潛力的綠色產業。然而臺灣竹產業已斷鏈多時，行政院於2021年10月核定「新興竹產業發展綱要計畫」，由林務局統籌辦理，希望透過跨部會通力合作，重新串聯竹材從生產、加工、研發應用到銷售的整體產業鏈。

在臺灣竹產業力圖創新再出發的時期，亟需突破消費者對竹材的刻板印象，更應透過教育傳承，使新一代建築、設計從業者認識竹材料及當代技術，進而創造專屬於臺灣竹產業的美學與經濟力。

此次「2022構竹林鐵新生代展」參與學生橫跨了中國文化大學建築及都市設計學系、台灣科技大學建築系、銘傳大學建築學系、中原大學室內設計學系、國立雲林科技大學建築與室內設計系、國立成功大學建築學系等六所校系。

▲作品-竹聲築影／國立成功大學建築學系。 圖：林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

▲作品-構築浮雲／臺灣科技大學建築系。 圖：林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

學生們到「竹崎車站」現場了解鐵道周遭環境與人文背景，並參加兩天竹構工作坊的訓練，學習竹編、竹籬笆、竹釘、竹管綁紮、圍束等技法，後續再利用這些技巧搭配竹崎車站存放的「平甲車」空間意象，設計並製作出竹構作品。

例如國立成功大學建築學系學生的「竹聲築影」，利用竹材通直的外觀以及可彎曲的韌性，延伸平甲車垂直與水平的空間感，引導觀賞視線流動，使民眾可以用不同視角體驗與欣賞。

臺灣科技大學建築系學生的「構築浮雲」，將竹子烘烤彎曲，並以阿里山林業鐵路最著名的「之」字型鐵道線條排列，組合成飛禽、游魚等意象，充分表現工藝與生命之美。

本次「2022構竹林鐵新生代展」展出時間自即日起至3月15日止，歡迎大家在規劃阿里山賞櫻行程時，順遊「竹崎車站」欣賞新一代學生好手的創意竹構作品，感受無限的創意發想及勇於挑戰的實驗精神。

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