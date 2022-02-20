「嘉義銅板美食」土魠魚羹太新鮮 超高CP值的虱目魚肚飯、招牌黃金炸豆腐必吃
夜晚時分，嘉義市的繁華才正要開始，位於中興路上的南台灣土魠魚羹，憑藉其親切的價格、獨特的口味，吸引著大批死忠顧客。
店家每天清晨都到市場採買當天最新鮮的土魠魚，肉質上特別細緻，外皮炸到酥脆可口，內裡卻保有軟嫩的口感，一碗內擁有數大塊，CP值相當高，此外，南台灣土魠魚羹的湯頭加入青菜及蛋花烹煮，調味上稍加勾芡，喝起來滑順可口，飽足感十足。
店家採用醬燒方式烹煮虱目魚肚，微甜微鹹的醬汁相當下飯，虱目魚肚也是每天新鮮採購，與外面所吃到冷凍的口感差異相當大，南台灣的虱目魚口感細緻、肉質軟嫩，配菜上也會隨季節替換，營養上相當均衡，每次吃都有驚喜！
炸物方面，店家的粉與裹料都有特別調製，外皮酥脆的豆腐，內裡卻保有軟嫩口感，搭配上店家獨特製作的蒜蓉醬與美乃滋，成為店內下飯配菜首選，幾乎每桌都會點一盤呢！
地址:嘉義市西區中興路293號
電話：05 2310569
營業時間:10：00-19：30
延伸閱讀>>嘉義美食「茂生壽司屋」40年日料老店變身熱門打卡景點！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言