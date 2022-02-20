「嘉義銅板美食」土魠魚羹太新鮮　超高CP值的虱目魚肚飯、招牌黃金炸豆腐必吃

夜晚時分，嘉義市的繁華才正要開始，位於中興路上的南台灣土魠魚羹，憑藉其親切的價格、獨特的口味，吸引著大批死忠顧客。

▲店家燈火通明的招牌

▲也有支援外送平台

▲菜色相當豐富，便當、土魠魚羹及炸物都相當熱門。

土魠魚羹

店家每天清晨都到市場採買當天最新鮮的土魠魚，肉質上特別細緻，外皮炸到酥脆可口，內裡卻保有軟嫩的口感，一碗內擁有數大塊，CP值相當高，此外，南台灣土魠魚羹的湯頭加入青菜及蛋花烹煮，調味上稍加勾芡，喝起來滑順可口，飽足感十足。

虱目魚肚飯

店家採用醬燒方式烹煮虱目魚肚，微甜微鹹的醬汁相當下飯，虱目魚肚也是每天新鮮採購，與外面所吃到冷凍的口感差異相當大，南台灣的虱目魚口感細緻、肉質軟嫩，配菜上也會隨季節替換，營養上相當均衡，每次吃都有驚喜！

▲虱目魚肚份量十足，滷製的香氣十足。

黃金炸豆腐

炸物方面，店家的粉與裹料都有特別調製，外皮酥脆的豆腐，內裡卻保有軟嫩口感，搭配上店家獨特製作的蒜蓉醬與美乃滋，成為店內下飯配菜首選，幾乎每桌都會點一盤呢！

▲調味上十分平衡，吃了就停不下來！

【南台灣土魠魚羹-中興店】

地址:嘉義市西區中興路293號

電話：05 2310569

營業時間:10：00-19：30

粉絲專頁:https://bit.ly/3qbi8sZ





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