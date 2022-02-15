花海相遇IOU！「愛在臺南 浪漫燈海」 3萬朵白色玫瑰花燈表情意

臺南市府永華市政中心旁西拉雅廣場，有一系列情人節浪漫燈海。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】有愛就要適時表達，黃偉哲市長說臺南甜獨樹一格，最適合有情人相約到訪表愛意，而每年除了七夕是浪漫的東方情人節外，還有2月14日的西洋情人節，以及3月14日的白色情人節，都是許多有情人心中的特別節日。

回顧這兩年COVID-19疫情，猶如阻斷人們心中牛郎織女情感連結的病毒，讓大家分隔兩地無法靠近，今年特別在臺南市府永華市政中心旁的西拉雅廣場，結合西洋情人節與白色情人節主題，以「浪漫花海」、「愛在臺南」為主軸，規劃了「愛在臺南 浪漫燈海」活動，透過逾3萬朵白色玫瑰花燈，拉進彼此距離，溫暖大家的心！更希望民眾在落實防疫之餘，也別忘了跟防疫人員、身邊的好友親人與有情人適時表達感恩與愛意。

▲玫瑰花海美照，為情人表達情意。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

▲玫瑰花海空拍，也很壯觀。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長表示，「愛在臺南 浪漫燈海」活動以白色玫瑰花燈為主軸設計，從空中俯瞰也是浪漫的花型。白色是匯集了光譜三原色的光，代表純潔，而玫瑰為愛情的象徵，白色玫瑰則代表著感情的純潔無瑕，無論是親情、友情、愛情，透過白玫瑰都能找到最初的那份純真與感動。

燈海現場除逾3萬朵白色玫瑰花燈外，還有情人打卡牆與浪漫投影燈，花海中央是象徵I Love You的「IOU」主燈，活動展期預計至3月27日止，每天晚上5點30分至10點點燈，在不能出國的疫情期間，觀旅局歡迎民眾到臺南偽出國，感受宛如置身韓劇場景的浪漫燈海中，化身為最佳男女主角在白色花海裡偶遇、浪漫邂逅、幸福啟程！

▲玫瑰花海也成為熱門打卡景點。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，活動周邊也有其他精采燈區不容錯過，包含同在西拉雅廣場上，靠近永華路的「富庶 豐饒 耀台南」作品，以垂掛的金黃光LED如稻穗般五穀豐饒，而向上支撐的藍光LED弧形柱體則象徵科技與經濟蒸蒸日上，象徵展望更豐盛的來年。

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