這不在日本！台南安平隱藏版「日式復古商店街」　電車月台、平房免費拍

台南安平出現了日式復古商店街，不但提供免費拍照的日本場景，日式平房、電車月台，甚至是日本販賣機都有，非常好拍。店內販賣著彈珠汽水、蝦餅和伴手禮，蝦餅研發多種口味，特別推薦甘梅口味，非常涮嘴啊！

和復古商店街出現在安平，讓安平多了一個可以拍照打卡的地方，而且有融入大量日本的元素，讓遊客來安平不只只有老街和安平古堡，這裡也超好拍，而且還可以順便攜帶蝦餅伴手禮回家。

河童町

這間改造仿日的屋子就在安平車水馬龍街道旁，其實車子沒有開到後方還真的沒有發現它的存在，不少遊客會特地繞過來拍一下再走，嚴然成為安平新打卡地點。

建築物旁的小巷側邊有設置了仿日元素，現在不能出國去日本，只能靠這個勾起日本的回憶了(誤。日本街道會出現的交通號誌，看了就想起在日本自駕的生活啊！

電車月台上的燈箱，造型和字樣滿像日本的版型，感覺還滿有趣的。

一旁有整面的日式木造的整面牆面，還特地開了幾道窗戶，加上上方的仿舊招牌，非常有復古風的感覺。

終於在外面拍完照，要來看看店家到底是賣什麼東西，沒想到庭院也佈置的很日本風，忍不住又拍了起來。

入口處有擺放了日本最具代表的象徵：自動販賣機。日本的自動販賣機密度，我想有去日本的人應該都能體悟到。

店內主要是賣著蝦餅製品的伴手禮，有很日式花布的包裝，很適合買來送禮。

另外飲品的部分有彈珠汽水。

店內有提供多種口味的蝦餅可以試吃。經過試吃後，我個人滿推薦『甘梅』口味的，散發出鹹甜回甘的口感，真的會一片接一片，忍不住就買好了好幾包回家慢慢嗑。

這是一個來安平旅遊可以順遊的小景點，戶外的裝置都可以免費拍照，如果OK的話，是滿建議順便進來買個蝦餅，因為價錢跟外面一般賣的其實差不多，而且包裝滿用心的，是滿推薦來這拍拍順便買個伴手禮的。推薦給大家！

河童町

官網：https://www.xiami.com.tw/pages/kappanomachi

粉絲專頁：https://www.facebook.com/kappanomachi/

營業時間：平日11：00 - 19：00 ｜ 假日10：00 - 19：00

地址：台南市安平區安北路207號

電話：06-223 9135

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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