絢麗雲嘉南 「2022漁觀食色地景藝術季」燈會美景超吸睛

2022「漁觀食色地景藝術季」燈會已經亮燈，呈現東西合併的多元創意美景。 圖：馬沙溝社區發展協會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】 迎來2022春節，全台各地都有燈會可賞，在雲嘉南也同步登場的是2022「漁觀食色地景藝術季」，有豐富漁產、舊南八景的風光、鮮美海味漁獲以及繽紛吸睛的地景裝置等等，「馬沙溝社區發展協會」攜手交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處、李聖宮一同舉辦，要讓全台民眾留下虎年絢麗回憶。

▲2022年「漁觀食色地景藝術季」馬沙溝燈會洋溢地方特色。 圖：馬沙溝社區發展協會／提供

▲李聖宮廟前點燈夜景，洋溢溫暖氣息。 圖：馬沙溝社區發展協會／提供

2022以虎年意象設計的各個藝術燈座、異國風情地景燈組，結合互動科技、人文藝術、燈光地景，共同營造馬沙溝晝夜之不同景象，景區內4座廟宇以新春氛圍及傳統造型燈組裝置，凝聚在地信仰宗教文化，區內3D彩繪牆村內共有36組，夜晚裝設投光燈及洗牆燈，白天可拍照外，夜晚在燈光的營造下，呈現另一種風格，感受文化故事與光影互動的視覺饗宴。

由雲管處、馬沙溝社區合作舉辦的馬沙溝漁觀食色地景藝術季，重頭戲就是馬沙溝燈會，今年分別有「福虎生風」、「異國風情畫」、「漁影迷蹤」、「愛戀櫻花」、「李聖宮百福圓滿」等燈景，每天晚上五時三十分至十時開放燈區展演，主燈區每三十分鐘展演一次，入夜後艷麗奪目，成為南市沿海地區新春賞燈會的好去處。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，馬沙溝「福虎生風」主燈，邀請北港燈藝老師吳登興及彩繪老師黃志偉製作，李聖宮廟埕廣場上百顆燈籠象徵「百福圓滿」，還有荷蘭、日本、泰國、北歐地景裝置藝術燈組，雙麟轉運、飛馬進財，悠遊馬沙溝意象光廊，眾多燈藝作品，迎春納福精彩馬沙溝。

馬沙溝社區發展協會理事長吳明和表示，今年準備了5000個招財福的小提燈發送，即日起到2月28日展覽期間，民眾於指定地點完成掃描QR Code 登入後進行濾鏡拍照即可完成集點，集滿5個點就可以到服務台領取招財福小提燈1組，每天限量300組，數量有限，送完為止。

此外，將軍馬沙溝李聖宮配合活動原訂大年初一、二舉辦轎車好禮摸彩助興，因疫情升溫，主委王泰運表示，摸彩活動取消，購買摸彩券的民眾即日起到三月三十一日，可持票根到李聖宮辦理退款。

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