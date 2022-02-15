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嘉義高檔日式鍋物「丰盛苑」餐點CP值高　絕美氛圍秒飛國外

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位於嘉義市中興路上的丰盛苑，從裡到外散發濃濃日式味，質感原木與黑色基底裝潢，為店內質感氛圍加分不少。從裝潢到餐點，老闆都堅持著日本傳統風味，每個微小細節都能感受到老闆的用心，營造出讓客人有種彷彿置身國外的感覺。

▲門口招牌
▲門口招牌

環境

日式裝潢與櫻花樹帶有濃濃日本味道，桌與桌之間有適當空間好比偽包廂，也提供個人吧檯座位，讓客人可以享受自己吃鍋物的歡樂時光！丰盛苑也提供了日式和服、拍照道具、慶生小物等，讓客人不僅對於鍋物留下回憶，也能在這度過特別的紀念時光。

▲店內吧檯區，檜木營造出濃濃日本味，粉色櫻花及牆上日本酒瓶做裝飾點綴，擺上鍋物更顯高級美味，即便獨自用餐也相當友善。
▲店內吧檯區，檜木營造出濃濃日本味，粉色櫻花及牆上日本酒瓶做裝飾點綴，擺上鍋物更顯高級美味，即便獨自用餐也相當友善。

▲除了吧檯區，包廂區適合多人一起用餐，空間寬敞，店家也貼心地提供置物籃。
▲除了吧檯區，包廂區適合多人一起用餐，空間寬敞，店家也貼心地提供置物籃。

▲日式燈籠裝潢，營造出日式氣氛。
▲日式燈籠裝潢，營造出日式氣氛。

雞骨白湯湯底

以豐富營養與濃郁湯頭聞名，搭配蔬菜熬煮增添鮮香，海鮮、蔬菜搭配的最佳選擇。

365麻辣湯底

醞釀發酵365天的辣椒秘製提香，舌尖湧現麻辣饗宴，肉品搭配的最佳選擇。

玫瑰花瓣牛奶湯底

溫而不膩的香濃鮮奶搭配清新花香，香醇順口，蔬菜、火鍋料與之搭配都相當合適，配上肉品、海鮮更是有獨特口感！

Prime等級去骨牛小排

牛肉選用美國Prime等級濕式熟成牛肉，意指牛肉在冷藏運送時，使用牛肉本身的天然酵素進行熟成，也使牛肉吃起來新鮮而彈嫩。

▲新鮮牛肉不必煮太熟，就吃得出牛肉本身鮮甜口感，入口即化，肉香濃郁！
▲新鮮牛肉不必煮太熟，就吃得出牛肉本身鮮甜口感，入口即化，肉香濃郁！

Prime等級霜降牛&伊比利豬

丰盛苑的豬肉選用台灣雲林究好豬，從產地到餐桌，全程冷藏，保持新鮮Q彈口感。霜降牛厚實並保有彈性，吃起來相當有滿足感。

▲左邊為依比利豬，口感彈牙，肉香濃郁，愛吃豬的朋友這道必點！
▲左邊為依比利豬，口感彈牙，肉香濃郁，愛吃豬的朋友這道必點！

▲霜降牛肉厚實有彈性，肉味濃郁，肉香四散。
▲霜降牛肉厚實有彈性，肉味濃郁，肉香四散。

伊勢龍蝦海鮮盛合

海鮮盛合無論是龍蝦、蝦子、蛤蜊到帝王蟹，選用的等級和大小絕不手軟，比外面大1至2號！CP值相當高，嚴選的帝王蟹套餐更是整隻提供，重達1.4KG！吃起來相當滿足！

▲煮到鮮紅的大蝦，Q彈新鮮，口感彈牙，蝦膏也完美保留住。
▲煮到鮮紅的大蝦，Q彈新鮮，口感彈牙，蝦膏也完美保留住。

▲干貝絲絲分明，海鮮鮮味與麻辣湯頭結合，吃起來好過癮！
▲干貝絲絲分明，海鮮鮮味與麻辣湯頭結合，吃起來好過癮！

▲蛤蜊也飽滿多汁，完全沒有留沙，更重要的是大小為一般火鍋店的兩倍以上！
▲蛤蜊也飽滿多汁，完全沒有留沙，更重要的是大小為一般火鍋店的兩倍以上！

麻油麵線

麻油口感濃郁，一上桌香氣飄散而出，麵線口感順口，搭配些微湯汁與肉片，富有飽足感。

台梗香米飯

米飯採用台梗米，粒粒飽滿，不會過濕及過乾，搭配火鍋相當合適。

雞蛋

雞蛋並非常見的白蛋，丰盛苑採用SQF鑽石級褐殼蛋，外表微黃，蛋香濃郁。

日本家庭於賞櫻時最具代表性的傳統點心，粉紅色代表櫻花；白色代表雪；綠色代表夏日即將來臨，在充滿意義的背後，糰子本身也是彈中帶黏，相當美味。

水信玄餅

源自安倍川年糕，在夏季期間享用，外表像是透明的水滴晶瑩剔透出櫻花漬，沾上黃豆粉與黑糖水，滑順可口，外表也相當賞心悅目，拍照打卡相當適合！

▲飯後甜點，紅豆泥配上抹茶奶酪，軟嫩口感，調味恰好，不會過於甜膩。
▲飯後甜點，紅豆泥配上抹茶奶酪，軟嫩口感，調味恰好，不會過於甜膩。

整體用餐而言，特別要提的是店內的服務。不收服務費的丰盛苑卻有專屬服務人員提供帶位、點餐、餐飲簡介、優惠活動說明等等貼心服務，在需要加點時也會以最高效率完成各式需求。像是在前陣子疫情期間時，店家就特別安排專人提供醬料到座位區供客人用餐享用，在這裡用餐顯得自在而舒適。

只要來丰盛苑用餐過，皆能成為VIP會員，加入丰盛苑專屬LINE官方帳號，不定期會收到專屬好禮、生日禮免費吃鍋、滿額贈抽抽樂、餐點升級卷等等最新優惠。來到嘉義用餐，丰盛苑絕對您是吃鍋的好選擇！

【丰盛苑私藏鍋物】

地址:嘉義市西區中興路192號

電話：05 2812778

營業時間:11：30-14：30，17：00-22：00

粉絲專頁: https://bit.ly/33f7PMw


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海鮮 火鍋 龍蝦

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位於中興路上的丰盛苑，從裡到外都透露著奢華日式氛圍，店內招牌櫻花牆及日式燈籠高掛，丰盛苑更提供日式和服、拍照道具及慶生小物讓人拍照留念。而除了裝潢，食材挑選上更是嚴謹，牛肉嫩度及海鮮新鮮程度吃得出，高CP值餐點，更可以加入VIP享有專屬優惠。

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