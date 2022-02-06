日出流雲、茶園風光樣樣驚艷！虎年到「阿里山」森呼吸

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿里山擁有豐富自然景觀資源、人文風貌及生態資源等，阿里山高山茶 聲名遠播國際，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處近年推行觀光重點除了3大遊憩系統（阿里山公路沿線、西北廊道及鄒族部落），引領旅人穿梭在層疊的山林綠意，驚豔日出流雲之美、品味細緻茶園風光，還有鄒族原鄉人文，都是阿里山不容錯過的遊憩焦點。

阿里山國家風景區從海拔280公尺的觸口，到海拔2663公尺的大塔山，境內不同高度造就豐富的地理生態人文，往往讓旅人有不同的心情溫度。因此，阿里山風景區管理處以「阿里山的溫度季」為題來啟動一整年度的活動行銷，2022年陸續陸續規劃十項系列活動，包含：阿里山四季茶會、石棹春櫻夜、瑞里紫藤花季、螢火蟲季、太和茶李王、新美 pasu x熬逗逗、太興萬鷺朝鳳、二延平步 道遊蹤、阿里山國際茶藝學校等，以在山林間探訪營造有溫度的心情，讓旅程更美麗，來定義「阿里山溫度季」，希望進一步延續「浪漫阿里山」的品牌初衷。邀請民眾春節期間，走進阿里山與大自然互動，來趟療癒且放鬆的森林之旅；透過與阿里山對話， 點燃人與阿里山的溫度，來趟不期而遇的森活遊記。

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