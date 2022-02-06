快訊

美國新冠死亡數世界最高 Omicron死亡數超越Delta

日出流雲、茶園風光樣樣驚艷！虎年到「阿里山」森呼吸

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
阿里山壯麗的雲海。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
阿里山壯麗的雲海。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿里山擁有豐富自然景觀資源、人文風貌及生態資源等，阿里山高山茶 聲名遠播國際，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處近年推行觀光重點除了3大遊憩系統（阿里山公路沿線、西北廊道及鄒族部落），引領旅人穿梭在層疊的山林綠意，驚豔日出流雲之美、品味細緻茶園風光，還有鄒族原鄉人文，都是阿里山不容錯過的遊憩焦點。

阿里山國家風景區從海拔280公尺的觸口，到海拔2663公尺的大塔山，境內不同高度造就豐富的地理生態人文，往往讓旅人有不同的心情溫度。因此，阿里山風景區管理處以「阿里山的溫度季」為題來啟動一整年度的活動行銷，2022年陸續陸續規劃十項系列活動，包含：阿里山四季茶會、石棹春櫻夜、瑞里紫藤花季、螢火蟲季、太和茶李王、新美 pasu x熬逗逗、太興萬鷺朝鳳、二延平步 道遊蹤、阿里山國際茶藝學校等，以在山林間探訪營造有溫度的心情，讓旅程更美麗，來定義「阿里山溫度季」，希望進一步延續「浪漫阿里山」的品牌初衷。邀請民眾春節期間，走進阿里山與大自然互動，來趟療癒且放鬆的森林之旅；透過與阿里山對話， 點燃人與阿里山的溫度，來趟不期而遇的森活遊記。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

阿里山 觀光 螢火蟲

延伸閱讀

連假倒數！遊客把握最後年假出遊嘉義縣各景點擠爆

出遊興致全沒了 開車載全家出遊為閃巨石掉落山溝

初三湧觀光車潮 太魯閣阿里山日月潭停車率超過70%

初三出遊潮 嘉義縣各大景點現人潮

相關新聞

2022台南「虎」氣景點報你知！虎月吊橋、鹽水月港虎接力拍到手機沒電

【旅奇傳媒/編輯部報導】金虎年來到，做好防疫遊台南，臺南市長黃偉哲祝福大家「福虎昇豐、百虎百福」，虎虎生風迎接新年好虎（福）氣！虎年走訪古都臺南，不僅可以拜虎爺求好運，還有虎年必訪的台南金「虎」景點，

2022台南走春行程！8個散發古城之美的超夯景點　過年穿古裝打卡更有氛圍

今年的農曆春節假期長達 9 天，在南部有什麼適合與親友一同出遊的景點呢？ReadyGo 為大家整理出台南最夯的走春行程，不僅每個景點都超好拍，還能久違地親近大自然，放鬆一下疲憊的身心！歡迎大家在落實防疫措施的前提下，全程戴口罩、勤洗手並保持社交安全距離，揪親友一起走春，開啟一整年的好運吧～

照亮鹽水小鎮！台南「月之美術館」漫月美行動開展　平安燈籠、幻彩結晶吸睛好拍

台南市政府從2019年起推動的「月之美術館」計畫，已邁入第三年，透過藝文節慶的推廣成功推動在地小鎮創生。一開放就吸引大批民眾前來朝聖，快跟著小編一起來深入了解這些藝術品背後的寓意吧！

南投燈會「卡娜赫拉無人機煙火秀」時段先筆記！華麗水舞、虎年造景免費拍

南投走春夜間亮點請收！2022南投燈會「虎哩旺」於1/29盛大開幕，本屆不僅主打各式虎年主題花燈，更推出交響水舞、無人機展演及煙火秀的「水陸空」超強組合，一律開放免費暢遊更新美照庫存；而最受期待的煙火

純手作爆料餡餅、雪花煎餃必吃！台南古早美食　傳承自老師傅的手藝品質保證

位於台南文學館附近，煎台上酥嫩餡餅飄出陣陣香氣，吸引人停下腳步駐足。餡餅與煎餃全手工製作，老闆從老師傅身上繼承的好手藝，即使過了四十多年仍舊是那原汁原味的口味，讓人一口接著一口。

嘉義櫻花雪仙境！最美「福爾摩沙白櫻」開滿階梯兩側，過年走春沐浴山林花海

一月下旬漸漸步入全台櫻花季巔峰期，除了各地粉嫩櫻花開得耀眼，獨特的白色櫻花秘境也已盛放中。隱身嘉義深山中的「寒溪呢森林人文叡地」為一處夢幻仙境，種有台灣原生種的變色緋寒櫻，每年花開時都吸引粉絲朝聖，如

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。