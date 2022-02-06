2022台南「虎」氣景點報你知！虎月吊橋、鹽水月港虎接力拍到手機沒電

虎頭埤之眼。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】金虎年來到，做好防疫遊台南，臺南市長黃偉哲祝福大家「福虎昇豐、百虎百福」，虎虎生風迎接新年好虎（福）氣！虎年走訪古都臺南，不僅可以拜虎爺求好運，還有虎年必訪的台南金「虎」景點，到臺南虎（福）氣景點拍照打卡留言，還可以參加抽獎，更有諸多虎年專屬優惠專案不容錯過！

▲「普濟拾光。虎哩幸福」。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

《臺南虎（福）氣景點拍照留言抽好運》

虎年當然要來蒐集一下虎（福）氣，春節期間(1/29～2/6)到臺南的虎（福）氣景點拍照上傳「臺南旅遊臉書」，按讚、tag 2位好友並留言「遊臺南，虎哩福氣啦」，就有機會抽到象徵祈求平安的「關子嶺Q版火王爺立體造型一卡通」，而臺南有哪些虎（福）氣景點呢？

新化虎頭埤風景區可說臺南後花園，進入大門就能看到萌虎雕像，正好趁虎年來拍照打卡，虎頭埤也曾是周杰倫拍攝電影「天台」的場景，虎月吊橋建成後更是增添了湖面的韻味，湖光山色的步道環繞湖畔，散步、騎單車沿途賞景都非常舒服，也有露營區及烤肉區提供遊客預約，還可走訪鄰近的新化老街、街役場以及武德殿。

玉井虎頭山因為山勢酷似虎頭而得名，山頂豎立余清芳紀念碑，富有歷史教育意義，且位於玉井市區的至高處，餐廳與咖啡館可眺望美麗景觀，也是約會、賞景或放空的好去處，遊客還可再安排走訪楠西梅嶺賞花、龜丹溫泉泡湯等行程。

▲虎形山公園。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

龍崎虎形山公園正在舉辦奇幻燈光藝術盛典「龍崎光節-空山祭」（展期至2/28），虎形山的山勢有如猛虎雄踞，自然生態豐富，常可看到野生動物，堪稱一大山中秘境。來到龍崎區也可至龍崎文衡殿祈福，也可與多尊漫威英雄雕像合照；再到關廟《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇中場景的深緣及水品嘗鳳梨吐司，並走訪大潭埤公園及關廟新光彩繪村拍照打卡。

仁德區虎山林場又名虎山森林步道或西瓜山森林步道，以直線植林方式種植有相思樹、小葉欖仁、檸檬桉、桃花心木、台灣欒樹與苦楝等樹林，形成酷似龍貓森林的林蔭步道，成為網美拍照打卡勝地，來到仁德也可安排奇美博物館及十鼓仁糖文創園區的藝文行程。

▲飛虎將軍廟。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

安南區「飛虎將軍廟」即為「鎮安堂」，供俸二戰日本空軍飛官杉浦茂峰，當年他的飛機被擊中後，為閃避民房農田而錯失逃生機會，因此後人蓋廟紀念以感謝這位軍官。遊客可順遊台江文化中心、花園夜市，以及赤崁樓、神農街等市區景點。

白河區的「虎（爺）山渡假村」提供鄉野民宿和風味餐廳，整體環境相當寧靜，讓遊客呼吸新鮮空氣與芬多精，通往賞蓮區、溫泉區也都很方便，一年四季都適合在此體驗鄉野生活。

《虎年拜虎爺》

虎爺是招財、添富的象徵，祭拜虎爺可祈求護佑平安、鎮宅安境、招財進寶。大觀音亭暨祀典興濟宮虎爺聞名全台，廟方已提前在虎爺聖誕農曆六月初六，舉辦「分靈迷你虎爺回娘家」活動，為80尊僅5公分高的「迷你虎爺」披上「黃金戰甲」，模樣超萌！

廟方也提醒大家，乞求迷你虎爺是在農曆六月初五（7/3），平日也可多來拜拜虎爺，聯絡感情加深印象，祈求虎年好福氣！ 其他還有安定保安宮也有祭拜虎爺將軍；學甲區二港震虎宮奉祀黑虎大將；北門區南鯤鯓代天府被稱為「臺灣王爺總廟」，五府千歲出巡時虎爺公一定隨行；大內石仔瀨天后宮也有奉祀虎爺。

▲鹽水月港虎。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

鹽水武廟後方的夜光主題公園今年展出3D彩繪大師曾進成老師的新作品「月港虎」，今年還特別聘請來自非洲的甩漆藝術家，甩出黑夜籠罩下才可以看見的蜂炮牆。

更多臺南旅遊景點及活動相關資訊：

臺南行春網站https://tainan-newyear.tw/

重要景點人潮警示 https://www.twtainan.net/go/Jrb2vvbW

振興五倍券優惠專區 https://www.twtainan.net/go/KQe1rjaJ

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