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南投燈會「卡娜赫拉無人機煙火秀」時段先筆記！華麗水舞、虎年造景免費拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@lilianwang_tw授權
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南投走春夜間亮點請收！2022南投燈會「虎哩旺」於1/29盛大開幕，本屆不僅主打各式虎年主題花燈，更推出交響水舞、無人機展演及煙火秀的「水陸空」超強組合，一律開放免費暢遊更新美照庫存；而最受期待的煙火及無人機燈光秀則各有專屬時段，其中四天還有「卡娜赫拉的小動物」主題無人機表演，有興趣朝聖的人趕快筆記準沒錯。

圖／IG@lilianwang_tw授權
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邁入第七屆的「南投燈會」今年再度升級，首度推出配合交響樂組曲的水舞秀，特定時段還會有出動300架無人機的表演及璀璨煙火秀。開幕場次的「水陸空」大陣仗結合了南投景點如日月潭纜車、天空之星景觀塔等，而後續也將攜手日本人氣卡通角色「卡娜赫拉的小動物」，限時快閃推出無人機表演。官方此次邀請到呆萌的粉紅兔兔與P助在夜空與台灣民眾拜年，限定展演日為2/3至2/6的晚間19:00，當天21:15則是最佳拍攝時機，可一次體驗加碼的無人機煙火秀、卡娜赫拉主題高空燈光秀及水舞最美神組合。

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「2022南投燈會」規劃了16個主題燈區，除了超醒目可愛的「虎哩旺」石虎主燈，也有許多互動體驗裝置，而會展中心後方更設有幻彩大地體感劇場，內建360度環形投影，並結合了香氛、煙霧、雪花等媒材，讓民眾一次體驗南投四季風貌。分佈在展區不同角落的炫彩情人橋、旋轉木馬都屬隨拍隨美的網美打卡點，燈會期間還會提供搭乘小火車，遊賞山野花田燈區，截至2/20都能免門票入園輕鬆拍。

圖／IG@lilianwang_tw授權
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2022 南投燈會

導航：南投縣農工商會展中心
時間：2022/1/29至2/20 每日10:00至22:00
卡娜赫拉的小動物無人機展演：2/3至2/6晚間19:00（21:15場次加碼無人機煙火秀）
備註：防疫期間燈區統一出入口管制，請大家配合落實實名制登記、量體溫及手部消毒等防疫措施

圖／２０２２南投燈會官網
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