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嘉義櫻花雪仙境！最美「福爾摩沙白櫻」開滿階梯兩側，過年走春沐浴山林花海

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@_a.raw_授權、IG@jiachi_zheng授權
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一月下旬漸漸步入全台櫻花季巔峰期，除了各地粉嫩櫻花開得耀眼，獨特的白色櫻花秘境也已盛放中。隱身嘉義深山中的「寒溪呢森林人文叡地」為一處夢幻仙境，種有台灣原生種的變色緋寒櫻，每年花開時都吸引粉絲朝聖，如今園內的「福爾摩沙白櫻」已開滿階梯雙側，預計最美花期在農曆春節，過年走春時別錯過這處健行賞櫻兩相宜的地方囉！

圖／IG@_a.raw_授權、圖／IG@heapin963授權
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嘉義梅山的「寒溪呢森林人文叡地」在近30年的開墾整頓下誕生，能夠遠眺聖塔山，群山環繞之餘隨處都能遊賞翠綠原始林木，絕對是座負離子天堂。而園內最受歡迎的打卡點莫過於櫻花海，直通亭子的步道兩側可以欣賞怒放中的「福爾摩沙白櫻」，白皙的花朵遠看猶如飄雪，不論近景或空拍視角都美不勝收，拾級而上時還能浪漫賞櫻、同步做運動呢！

圖／IG@jiachi_zheng授權
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除了白櫻，一月份也有熟悉的粉色緋寒櫻開花中，二月中旬開始則由八重櫻和富士櫻接力，三月後續則有霧社白櫻、吉野櫻、紅笠櫻花等，陪伴大家迎接2022春季。日前已前往的攝影玩家也分享，園區路偏小不方便會車，建議中午前抵達以盡早找到車位。而官方也公告安排了接駁車協助疏導，自行開車人士造訪時也別忘了依照園區規劃的路線喔！

寒溪呢森林人文叡地

地點：嘉義縣梅山鄉太和村社後坪2附11號
開放時間：08:00-17:00
票價：每人220元、停車場小型車停車費50元

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