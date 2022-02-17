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嘉義小萬里長城　漫步「太興岩景觀茶園步道」徜徉原始樹林

Vicky媽媽的遊樂園 / 文、圖／Vicky

udn走跳旅遊／Vicky

這不是第一次來太興岩景觀茶園步道，上次到1314觀景台和採茶，那當時便是第一次與之邂逅。太興岩景觀茶園步道步道約850公尺，單程約0.8公里，全程穿梭在茶園及原始樹林間。這樣的形容大家大概不難想像，它到底有多美，這次停留的時間較多，Vicky家終於有機會把它好好得走一回了。

太興岩景觀茶園步道：把車停在這裡

倘若是從觀景台當作起始點開始走太興岩景觀茶園步道，會有一種下山容易上山難的感覺，因為一開始都是下坡的，回程才是上坡，不過這一段也是精華步道，更因為如此，這裡不到10格的停車位總是滿滿滿。

太興岩景觀茶園步道：徜徉於樹林間

說真的，不少遊客真的就走到觀景台，再來會有一部分的遊客和茶園拍拍照便離去，著實有點可惜，因為在山林間漫步是一間很舒服的事情，而且對的季節來，還可以欣賞到花兒朵朵綻放。

方才說明，此回行程時間尚顯充裕，於是我們便順著步道的指標走，走到了這座涼亭時，繼續往下走的遊客便更少了。

我們本來就計畫把步道給走過一遍，所以我們依舊照著清楚的指標走。

一路都是下坡路段，雖是冬天造訪，還是偶爾可聽到蟲鳴鳥叫，一旁的梅花似乎亦吐露著枝芽。

都來到這邊了，加上天氣這麼好，空氣這麼棒，是該值得走一回。

太興岩景觀茶園步道：第二停車場

當孩子抵達步道另一停車場時，隨手拍上一張照片，話說，這裡一部車也沒有，如果想健走的朋友，不妨把車停在這邊，這樣就不需花費時間等候停車格了。

回程路上，轉頭看看後方的風景，好像又變得不太一樣了，山就是這麼千變萬化，倘若體力許可，建議大家可以把太興岩景觀茶園步道走上完整的一回。

太興岩景觀茶園步道

￭停車：步道口設有停車場

￭交通方式：

【開車】

國道3號梅山交流道→台3線→162甲線→太平→嘉154→太興→166縣道67.7K處

國道3號下竹崎交流道→166縣道（依指標往太興方向）()→166縣道67.7K處。

【大眾運輸】

嘉義縣公車7315：自嘉義火車站搭乘，於石鼓站下車，步行約350公尺，即可達步道口（每日來回二班次）

￭路面狀況：枕木碎石步道、木棧道

￭難度分級：★★（最多五顆星，以親子步道為依據）

￭海拔高度：850公尺

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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