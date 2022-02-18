一週只開3天！台南關仔嶺「樹耳朵」咖啡館　庭園式環境吃甜點

樹耳朵早先是只能從網路FB粉專預訂的手工甜點店，後來才在台南關仔嶺開設實體店面，每週限定五六日3天營業。樹耳朵甜點可以選擇外帶或內用，內用低消一人最少需點一杯飲品。每次來關子嶺只要有吃到甕缸雞+泡湯就覺得人生完美了，哈哈，這次關子嶺旅遊不止回訪我愛的竹香園甕缸雞，還發現了隱密的樹耳朵甜點店，庭園式的清幽環境跟精緻甜點都還不錯耶～

樹耳朵

地址：台南市白河區59號

營業時間：下午13:00–17:30

公休日：週一-週四

樹耳朵地址是白河區59號的上坡路段，距離關子嶺百年老街車程大約5分鐘，門口沒有醒目的招牌，開車過來可以停兩旁路邊空位。

內用不限時，低消每人一杯飲料(甜點不算在內)，小孩在140cm以下免低消，如果不想點飲料的話，也可以選擇外帶甜點。

餐廳是一棟兩層樓的建築，採用大面積的透明玻璃窗戶，採光極好，除了室內座位外，戶外庭園座位也不少。

我們到訪這天天氣陰，有著涼風吹拂，坐戶外也蠻舒適愜意的。

不過怕晚點會下雨的我們，最後還是選擇坐在有屋頂的廊道座位，點餐取水也方便~

樹耳朵用餐不收服務費，入內後自己找好座位(記住座位桌號)，再過來櫃台點餐結帳。點餐時小姐會詢問座位桌號，做好餐點再幫您送過去～

樹耳朵的飲品菜單如下，當日供應的甜點蛋糕與手工餅乾則是直接現場看。

單份甜點蛋糕的價位大約在140-200元之間；手工餅乾則是一包100-200元之間。

草莓卡士達塔，一份170元。草莓微酸淡甜，內餡是入口即化的香濃卡士達，塔底輕輕一咬就碎開，還蠻好吃的。

大溪地香草檸檬塔，一份160元。塔底與草莓塔一樣輕咬碎開、微帶蛋香，檸檬內餡有著真材實料的檸檬酸香，口感綿密細緻、溼潤輕盈，這道也好吃。

苦甘焦糖布丁，一份140元。布丁口感軟彈，細品有著迷人蛋香，外層醬汁濃郁、淡淡苦味讓甜度更溫和不膩口，厚呷。

熱咖啡拿鐵，一杯150元。咖啡喝起來香醇順口不苦澀，品質還不錯。

A3 級阿薩姆紅茶，一壺200元。紅茶的茶味清香，而且不會太淡或有澀味，濃度剛剛好。

最後再來幾張餐廳座位的照片吧～

它們家廁所很隱密，從庭院走樓梯下去，再走一小段路才會到達。

這次在樹耳朵點的飲料與甜點都有一定品質，蠻好吃的，庭園環境充滿綠意、清幽自在，只是價位偏高，這部分就看各人接受度囉～

樹耳朵

地址：台南市白河區59號

營業時間：下午13:00–17:30

公休日：週一～週四

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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