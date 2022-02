照亮鹽水小鎮！台南「月之美術館」漫月美行動開展　平安燈籠、幻彩結晶吸睛好拍

台南市政府從2019年起推動的「月之美術館」計畫,已邁入第三年,透過藝文節慶的推廣成功推動在地小鎮創生。一開放就吸引大批民眾前來朝聖,快跟著小編一起來深入了解這些藝術品背後的寓意吧!

漫月美行動-活動地圖

漫月美行動-活動地圖。 圖/月之美術館官方臉書

今年月之美術館的主題為「漫月美行動」,於台南鹽水展出,十八件藝術作品分布在六條街道巷弄中,並活化三棟老屋,由十一組藝術家團隊進行改造,用藝術的力量照亮鹽水小鎮。

展期:2021.12.18-2022.02.28

啟燈時間:每日18:00-22:00

月之流域-Moon Flow

森屾創作 × 林雨祥 × 陳政凱等

月之流域-Moon Flow。 圖/IG, a.hsuan.lin

想必最吸引大家目光的就是月之流域,小編第一眼看到以為溜滑梯XD視覺上創造出一種水在空中飄、魚在空中遊的意境,讓我們沉浸在屬於鹽水的「月之流域」中,燈光會不斷變化,每分每秒都值得拍照留念。

展出地點:台南市鹽水區中山路4巷

點亮‧平安-Light up and Bring the Peace

禹禹藝術工作室 × 月港廣濟宮王爺廟 × 居民共創

點亮‧平安-Light up and Bring the Peace。 圖/月之美術館官方臉書

點亮‧平安-Light up and Bring the Peace。 圖/IG, a.hsuan.lin

點亮‧平安的燈籠是由月港廣濟宮王爺廟、巷內居民、周圍社區以及國小合作繪製,一共蒐集了460顆承載祝福的平安燈籠,放眼望去相當壯觀。暖色調的氛圍溫暖大家的心,也象徵祈求世界平安度過疫情。

展出地點:台南市鹽水區中山路3巷

幻彩結晶-sugar crystal

禹禹藝術工作室 × 居民共創

幻彩結晶-sugar crystal。 圖/IG, a.hsuan.lin

大家常常開玩笑說台南食物很甜,連水都是甜的!台南從17世紀以來就是糖的重要產地,這些看似魔術方塊的藝術品即是以糖的結晶作為單位元素,藉此描繪由糖廠輝煌歷史建構而成的結晶塔。

展出地點:台南市鹽水區中山路3巷

鱗鱗-Imbricate

404 N.F

鱗鱗-Imbricate。 圖/月之美術館官方臉書

鱗鱗二字形容雲層或水波的形狀像魚鱗般的層層般排列。每當有人經過時,機器便會自動感應,開始上下輕微的晃動,象徵著生命輕柔的顫動與漸弱;儘管如此,卻生生不息的持續擺盪著。

展出地點:台南市鹽水區中正路140號

特別活動-兔大叔帶路

特別活動-兔大叔帶路。 圖/月之美術館官方臉書

由於展區大且穿梭於街弄中,台南政府特別派出了虛擬館員「兔大叔」來幫大家指引方向,詼諧幽默的裝扮增添不少逛展的樂趣。只要和10個兔大叔的身影合照打卡,就可以到遊客中心兌換限量小禮物喔!

漫月美行動將整個鹽水區化做大型美術館,每個角落都充滿驚喜,在不知不覺中就欣賞完整個藝術展了,真的是意猶未盡。活動持續到二月底,不論是過年去走春,或是元宵節參加月津港燈節和蜂炮活動都很值得一遊~趕快分享給家人朋友,一起去台南鹽水尋找兔大叔吧!

