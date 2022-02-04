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照亮鹽水小鎮！台南「月之美術館」漫月美行動開展　平安燈籠、幻彩結晶吸睛好拍

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
左圖、右下／IG, a.hsuan.lin、圖／月之美術館官方臉書
左圖、右下／IG, a.hsuan.lin、圖／月之美術館官方臉書

台南市政府從2019年起推動的「月之美術館」計畫，已邁入第三年，透過藝文節慶的推廣成功推動在地小鎮創生。一開放就吸引大批民眾前來朝聖，快跟著小編一起來深入了解這些藝術品背後的寓意吧！

漫月美行動－活動地圖

漫月美行動－活動地圖。 圖／月之美術館官方臉書
漫月美行動－活動地圖。 圖／月之美術館官方臉書

今年月之美術館的主題為「漫月美行動」，於台南鹽水展出，十八件藝術作品分布在六條街道巷弄中，並活化三棟老屋，由十一組藝術家團隊進行改造，用藝術的力量照亮鹽水小鎮。

展期：2021.12.18－2022.02.28

啟燈時間：每日18:00－22:00

月之流域－Moon Flow

森屾創作 × 林雨祥 × 陳政凱等

月之流域－Moon Flow。 圖／IG, a.hsuan.lin
月之流域－Moon Flow。 圖／IG, a.hsuan.lin

想必最吸引大家目光的就是月之流域，小編第一眼看到以為溜滑梯XD視覺上創造出一種水在空中飄、魚在空中遊的意境，讓我們沉浸在屬於鹽水的「月之流域」中，燈光會不斷變化，每分每秒都值得拍照留念。

展出地點：台南市鹽水區中山路4巷

點亮‧平安－Light up and Bring the Peace

禹禹藝術工作室 × 月港廣濟宮王爺廟 × 居民共創

點亮‧平安－Light up and Bring the Peace。 圖／月之美術館官方臉書
點亮‧平安－Light up and Bring the Peace。 圖／月之美術館官方臉書

點亮‧平安－Light up and Bring the Peace。 圖／IG, a.hsuan.lin
點亮‧平安－Light up and Bring the Peace。 圖／IG, a.hsuan.lin

點亮‧平安的燈籠是由月港廣濟宮王爺廟、巷內居民、周圍社區以及國小合作繪製，一共蒐集了460顆承載祝福的平安燈籠，放眼望去相當壯觀。暖色調的氛圍溫暖大家的心，也象徵祈求世界平安度過疫情。

展出地點：台南市鹽水區中山路3巷

幻彩結晶－sugar crystal

禹禹藝術工作室 × 居民共創

幻彩結晶－sugar crystal。 圖／IG, a.hsuan.lin
幻彩結晶－sugar crystal。 圖／IG, a.hsuan.lin

大家常常開玩笑說台南食物很甜，連水都是甜的！台南從17世紀以來就是糖的重要產地，這些看似魔術方塊的藝術品即是以糖的結晶作為單位元素，藉此描繪由糖廠輝煌歷史建構而成的結晶塔。

展出地點：台南市鹽水區中山路3巷

鱗鱗－Imbricate

404 N.F

鱗鱗－Imbricate。 圖／月之美術館官方臉書
鱗鱗－Imbricate。 圖／月之美術館官方臉書

鱗鱗二字形容雲層或水波的形狀像魚鱗般的層層般排列。每當有人經過時，機器便會自動感應，開始上下輕微的晃動，象徵著生命輕柔的顫動與漸弱；儘管如此，卻生生不息的持續擺盪著。

展出地點：台南市鹽水區中正路140號

特別活動－兔大叔帶路

特別活動－兔大叔帶路。 圖／月之美術館官方臉書
特別活動－兔大叔帶路。 圖／月之美術館官方臉書

由於展區大且穿梭於街弄中，台南政府特別派出了虛擬館員「兔大叔」來幫大家指引方向，詼諧幽默的裝扮增添不少逛展的樂趣。只要和10個兔大叔的身影合照打卡，就可以到遊客中心兌換限量小禮物喔！

漫月美行動將整個鹽水區化做大型美術館，每個角落都充滿驚喜，在不知不覺中就欣賞完整個藝術展了，真的是意猶未盡。活動持續到二月底，不論是過年去走春，或是元宵節參加月津港燈節和蜂炮活動都很值得一遊～趕快分享給家人朋友，一起去台南鹽水尋找兔大叔吧！

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