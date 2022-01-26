「台南最美書店」試營運！在日式古蹟內泡書　宅邸外還有整片花園景觀

台南質感新亮點熱騰騰上線！水交社文化園區設有多個保留並翻轉眷村文化的古蹟場館，其中眷村主題館最新變身成「敝墟書店」，日式建築戶外不僅坐擁一片花園，室內每個角落也充斥濃郁的文化氣息，被譽為「台南最美花園書店」，今（26）起正式開幕。

「敝墟書店」音同「必需／必須」，期盼傳達文化閱讀也屬於生活的一種「必需／必須」。圖／台南市政府提供@水交社文化園區官網 泡書區。圖／台南市政府提供@水交社文化園區官網

全新登場的「敝墟書店」座落水交社文化園區的眷村主題館，強調不單是一座經典的老屋新書店，戶外種有大片浪漫紫葉狼尾草，而日系空間內規劃了「主題書展區」、「泡書區」、「將軍書房」等區域，當陽光灑進透明窗時升級了閱讀環境，實際也期盼以書店為平台媒介，串聯全國文化出版品、獨立書店、獨立小誌出版，成為全台獨立書店交流匯集站點。

將軍書房。圖／台南市政府提供@水交社文化園區官網

其中「泡書區」以推廣「惜物」、「低碳環保」為理念，書櫃採舊料再利用，「將軍書房」聯手台南在地品牌謝木木工作室及鳥飛古物店延伸出展示空間的家具等設計，建築原本的廚房空間也被改造為小藝廊，後續將陸續舉辦的特定主題書展及相關展演。值得一提的是，水交社文化園區內設有特定閲讀區，除了書店空間，民眾也可先購買或租借書籍，再至園區其他地方閱讀，讓大家到園區享多元體驗。

狼尾草景觀。圖／水交社敝墟書店官方臉書

「敝墟書店」為台南新興優質藝文場域，春節期間也特別推出限定好康，2/2初二開館起到元宵節2/15期間，只要購買水交社展覽有價門票或眷村雜貨鋪或書店商品滿100元，即可免費贈得知名插畫家ericoco「小虎」設計款連名紅包袋乙個，2/2至2/5每天購票前10組民眾再加碼聯名門聯，讓大家帶回家增添喜氣，春節走春新亮點再添一。

小藝廊，圖／台南市政府提供@水交社文化園區官網

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