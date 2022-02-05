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2022台南走春行程！8個散發古城之美的超夯景點　過年穿古裝打卡更有氛圍

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖／IG@mayday54711；圖／IG@chu._.___
圖／IG@mayday54711；圖／IG@chu._.___

今年的農曆春節假期長達 9 天，在南部有什麼適合與親友一同出遊的景點呢？ReadyGo 為大家整理出台南最夯的走春行程，不僅每個景點都超好拍，還能久違地親近大自然，放鬆一下疲憊的身心！歡迎大家在落實防疫措施的前提下，全程戴口罩、勤洗手並保持社交安全距離，揪親友一起走春，開啟一整年的好運吧～

#西拉雅國家風景區 官田服務中心

2020 年才啟用的「西拉雅國家風景區 官田服務中心」，以鄉村之旅為主要設計概念，建造出這一棟綠建築和戶外廣場，打造被山水之色圍繞的意象。而官田服務中心亦是串連其他風景區的樞紐，來到這裡不妨與鄰近的八田與一紀念園區和烏山頭水庫一同遊覽，順便支持地方農產品，度過愜意的午後時光。

西拉雅國家風景區官田服務中心 圖／IG@mayday54711
西拉雅國家風景區官田服務中心 圖／IG@mayday54711

地址：台南市官田區官田里福田路99號

時間：09:00-17:00

電話：06 690 0399

【交通資訊】

自行開車：於國道3號烏山頭交流道下→171線道往六甲、官田方向→左轉165線道→左轉福田路99號即到達。

大眾運輸：搭乘火車到新市或新營車站下車，轉乘公車菱波官田線至「官田遊客中心」站下車。

#老塘湖藝術村

由抽象派畫家匡乙運用廢棄老建材、百年磚瓦，親手打造的「老塘湖藝術村」，充滿古樸而懷舊的氣息，再搭配屋外池塘之景，置身於此彷彿有種穿越時空遊古城的感覺。最特別的是，在老塘湖藝術村還可以現場租借古裝，無論是扮演皇上、皇后還是格格都可以，體驗身在宮廷劇的氛圍，讓自己過過乾癮吧！

老塘湖藝術村 圖／IG@chu._.___
老塘湖藝術村 圖／IG@chu._.___

地址：台南市學甲區美豐橋49-26號

時間：08:00-18:00

電話：06-7833800

門票資訊：一般民眾100元；學甲戶籍在地者（限平日）、身心障礙者、未滿6歲、年滿80歲（每週三免費）可免費參觀。

【交通資訊】

自行開車：沿國道1號往學甲區的中央公路/台19線→台84線出口下交流道→走南53鄉道和寶發路/171縣道→於台171線10.5K處轉入→約700公尺即可抵達。

大眾運輸：搭乘新營客運棕 10(學甲－麻豆線)，在豐和里站下車，步行約 10 分鐘即可抵達。

#牛稠子車站公園

位在仁德區的「牛稠子車站公園」，有著小巧可愛的鐵路入口、月台、候位區、平交道和雜貨店，原本是提供給附近居民的休憩空間，漸漸因為其復古好拍而廣為人知，成為最新的打卡熱點。來到牛稠子車站公園，除了可以安心漫步在不會有火車出現的鐵軌之外，也別忘了找一找角落處的一個紅色大「囍」字，討討喜氣。

牛稠子車站公園 圖／IG@chiabiiii
牛稠子車站公園 圖／IG@chiabiiii

地址：台南市仁德區成功二街125號

時間：06:30-22:30

電話：0926 889 841

【交通資訊】

自行開車：Google搜尋【牛稠子車站公園】。

大眾運輸：火車站南站搭乘3路（延駛全福新城）公車，於【牛稠仔車站公園】下車。

#菁寮老街

看過《俗女養成記》嗎？主角陳嘉玲的老家就是在「菁寮老街」取景的！菁寮老街過去以販賣嫁妝品而聞名，現在街上仍林立棉被行、碾米廠、中藥行、冰果室等傳統店家，保留完整的老房子和瓦牆，走在這裡就好像重回 50 年代的農村，一派古色古香。

菁寮老街 圖／IG@allenlincl
菁寮老街 圖／IG@allenlincl

地址：台南市後壁區262號

時間：全天開放

電話：06 662 2725

【交通資訊】

自行開車：中山高下新營或白河交流道→往台1線（往水上）→後壁火車站→南82線→右轉南85線抵達。

大眾運輸：搭乘台鐵至新營站→轉搭新營客運→菁寮下車即可抵達。

#臺南山上花園水道博物館

「臺南山上花園水道博物館」被指定為國定古蹟，從 2011 年起開始進行古蹟修復計畫，2019 年才正式開放參觀。而園區主要分成花園區以及淨水池區，有著大草皮、充滿歷史感的磚造建築和裝置藝術，廣場更特別規劃一座戲水池，相信到了夏天也很適合帶著小朋友來玩！

台南山上花園水道博物館 圖／IG@fxxt0809
台南山上花園水道博物館 圖／IG@fxxt0809

地址：臺南市山上區山上里山上16號

時間：09:30 -17:30（每週二休園）

電話：06 578 1900

門票資訊：全票100元

【交通資訊】

自行開車：國道3號南下，由善化交流道下，接市道178，至臺南山上花園水道博物館。

大眾運輸：山博行假日公車路線於例假日開行，由左鎮化石園區出發，經山上區公所、水道博物館到大內南瀛天文園區，單趟車程約25分鐘。

#虎形山公園

「虎形山公園」境內有山有水，自然生態也相當豐富，被在地人稱作台南後山的秘密基地呢！不過，白天除了到這邊走春踏青之外，虎形山公園即日起至 2022 年 2 月 28 日也有舉辦「龍崎光節 – 空山祭」，將有多件光景藝術作品在夜晚綻放，讓你一嘗穿梭於夢幻夜光森林的難得體驗。

虎形山公園圖／IG@jienikao_foodie
虎形山公園圖／IG@jienikao_foodie

虎形山公園圖／IG@jienikao_foodie
虎形山公園圖／IG@jienikao_foodie

地址：臺南市龍崎區崎頂里龍崎國小旁

時間：全天開放

電話：+886-6-5941326

【交通資訊】

自行開車：由國道3號關廟交流道下，行台19甲左，市182左，往龍崎、龍崎國小方向即可抵達。

大眾運輸：搭乘公車（紅幹線）往【龍崎】，於【龍崎】下車，步行至虎形山公園。

#六甲落羽松

你也是每到冬季，就迫不及待要追落羽松的人嗎？在「六甲落羽松」有近千棵的落羽松，當葉子逐漸由綠轉紅時，總會吸引許多人紛紛前來欣賞。為因應接下來的觀光人潮，今年六甲區公所特別設置多處停車場，並安排交通維護，甚至在周邊種植了波斯菊、蕎麥花、向日葵等花海，希望大家都能見到這一年一度的漸層美景。

六甲落羽松 圖／IG@delia_51
六甲落羽松 圖／IG@delia_51

地址：台南市六甲區縱貫公路

時間：全天開放

電話：0912 192 720

【交通資訊】

自行開車：Google搜尋「台南六甲 落羽松森林」。

大眾運輸：台1線設有2處臨時車站，搭乘黃1、黃2、黃20公車可直接抵達。

#河樂廣場

「河樂廣場」為荷蘭 MVRDV 建築師團隊改建而成的露天水景廣場，結合了生態景觀與循環水系，夏天是適合親子同遊的戲水空間，冬天則是散步談心的好地方。無論是白天還是夜晚，河樂廣場皆有不同的風景，如果過年準備到台南旅遊的朋友，市區就有這個走春的好選擇喔！

河樂廣場 圖／IG@tzuuuuchen
河樂廣場 圖／IG@tzuuuuchen

地址：台南市中西區中正路343-20號

時間：09:00-22:00（週二公休）

【交通資訊】

自行開車：走國1於永康交流道下，接中正北路往台南市區，走中正南路、西門路四段、西門路三段和西門路二段前往中西區的中正路。

大眾運輸：從「台南火車站」南站搭乘14路往【億載金城】公車，於【河樂廣場】下車。

延伸閱讀>>台南善化美食CP值超高！在地人不想告訴你的隱藏美食推薦

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公園 落羽松 走春

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