春節回「嘉」真好！「新悅花園」好評親子飯店充滿童趣 讓一家老小盡歡

【圖／文：行遍天下】

位在嘉義的「新悅花園酒店」是廣受好評的親子飯店，甫踏入飯店映入眼簾的是充滿童趣的大廳，三隻台灣黑熊家族和阿里山神木雲海造景的裝置藝術，美感洋溢、溫馨可愛，大廳宛如藝術廊道。

▲充滿童趣的大廳迎接賓客入住。

▲雅致舒適的住房。

甫榮獲2021 tripadvior-Traveller's Choice台灣前25大飯店的新悅花園酒店，整體空間融合嘉義文化與藝術元素，客房以訂製傢俱和高級寢具營造舒適感，老少咸宜的休閒設施，包括有適合三代同堂的旋轉木馬、親子遊戲室、足球場，讓小朋友玩得不亦樂乎的迷你賽車場，還有專為毛小孩打造的「磨鼻子寵物旅館」，都是貼心的設計。

▲飯店內就有旋轉木馬。

▲讓寶貝可以盡情耗電的迷你賽車場。

▲專為毛小孩打造的磨鼻子寵物旅館。

來自澳門的行政主廚羅國樑坐鎮的頤粵軒餐廳，是新春團聚的優選，經典料理包括新櫻桃烤鴨、羊肚菌花膠土雞湯、葡式手扒豬、稻草西施牛等菜色，口味份量都讓人滿意。

▲頤粵軒餐廳提供粵菜及港式小點。





店家資訊

新悅花園酒店

地址：嘉義市東區保順路69號

電話：05-277-8666；頤粵軒05-277-7208

網址：www.hsinhotel.com.tw





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