台南最強伴手禮！純手工蛋捲夾乳酪內餡 人氣雪山烏龍茶蛋捲必吃
位於台南市中西區的時之幸福，是全世界唯一得過ITQI三星殊榮的蛋捲，蛋捲全手工製作流程直接在店面展現，獨家使用低溫烘焙，蛋捲保留原始蛋香及Omega63、Omega9優質營養，口感扎實，不易掉屑。讓人吃得安心又放心。
茶類產品是店家的特色主打，烏龍茶蛋捲與60+聯名，採用海拔1900公尺新竹雪山山脈原始林茶園的烏龍茶，茶園終年低溫雲霧繚繞，製成的烏龍茶果膠質濃厚，茶湯甘甜醇香，再經由冠軍烘茶師費時40小時不眠不休的烘焙，多道繁瑣工序製作而成，咬下蛋捲的瞬間，茶香四溢，回味無窮。
全新產品，荔枝玫瑰烏龍蛋捲，使用日本四葉乳酪，與品好乳酪及60plus聯名，品好得過無添加三星美食獎，而60plus得過多次茶類比賽冠軍，強強聯手，這款蛋捲想必相當美味。
四葉乳酪內餡產地為北海道十勝地區，質地滑順，風味清爽，帶點酸味的乳香嘗起來不易膩口。加上覆盆子玫瑰荔枝綜合果泥，擁有淡淡玫瑰香氣及荔枝甘甜風味，清新甜美，香氣濃郁。
，這是時之幸福的中心理念，將古老製法的蛋捲結合在地食材，並發揮創意創新，用最好的食材，把蛋捲成為台灣美食推廣到世界舞台上，成就另類的台灣之光。
店家地址：台南市中西區民生路一段173號
店家電話：0955071905
營業時間：11：30-19：30(周三公休)
粉絲專頁： https://bit.ly/3JyEf5e
官方網站： https://bit.ly/3pSKauk
Line官方帳號：100uvvwb
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