早安美芝城也能洗版IG！員林唯一網美打卡牆早午餐店，芋泥+波霸朝食吐司超欠吃

員林早午餐店愈來愈多，想要開啟美好的一天，當然要用美味的早餐來喚醒尚未清醒的腦袋！早安美芝城與世界甜麵包冠軍武子靖攜手研發出口感如同生吐司柔軟的「朝食吐司」，搭配各式甜、鹹的配料，每一口都能感受到滿滿的幸福感！而【早安美芝城員林三民概念店】是員林唯一有打卡草牆的早午餐店，不僅環境看著清爽也很好拍呢，喜歡打卡分享的網美們不要錯過囉！

療芋啵啵朝食厚吐司

早安美芝城推出的「朝食吐司」，以100%生乳、無塩奶油，加入湯種麵糰及老麵種，打造出生吐司的細緻口感，抹上帶有顆粒的大甲檳榔心芋頭泥，以及黑糖蜜漬的波霸，Q彈中帶有嚼勁，吃一口嘴裡瞬間被吐司淡雅的牛奶香、滿滿的芋頭香、以及黑糖香氣給占滿了，三種口味彼此交織融合，心靈瞬間被療癒了！

里肌豬排半熟蛋朝食吐司

柔軟細緻的朝食吐司烤過後表面帶著酥脆，裡面夾藏著以獨家秘製醬料醃漬的里肌肉，還有單一牧場半熟蛋。里肌豬排使用的是國產豬，一整塊的豬肉醃製入味且軟嫩，一口咬下香氣四溢的蛋液潺潺流出，濃郁的蛋香佔滿整個口腔，讓人回味無窮！

金黃豬柳總匯餐

金黃豬柳總匯餐內容物有豬柳蛋炒蘿蔔糕、烤朝食吐司、蔬果沙拉、飲品，朝食吐司有附上莓果醬可以塗抹一起食用，也有附上千島醬可淋在沙拉及水果上享用，最特別的地方莫過於蘿蔔糕與蛋黃難分難捨，每一口都能同時吃到蘿蔔糕與蛋的美味，此外加入豬柳及特製醬料一起煎炒，在味蕾上更添加了豬肉的香氣與美味，多層次的豐富口感譜出美妙的饗食樂章。

左邊：好農厚鮮奶茶、中間：療芋啵啵鮮奶、右邊：療芋啵啵奶茶

好農厚鮮奶茶是以阿薩姆紅茶為基底，再加入單一牧場的鮮乳坊特A級的鮮乳，喝起來奶香味十足，完美的黃金比例造就了絲滑濃醇的口感。療芋啵啵系列使用大甲檳榔心芋頭，取中間最好吃的部位做成芋泥，滑順綿密的口感，不論搭配鮮奶或是奶茶都是絕配！

【早安美芝城-員林三民概念店】

店家地址：彰化縣員林市三民東街283號

連絡電話：048325252

營業時間：週一~週五 06:00–13:00 週六~週日06:30–13:30

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