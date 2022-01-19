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享受芬多精！ 嘉義浪漫森林浴 「蘭潭後山步道」登山小旅行

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蘭潭後山步道是森林浴的好去處。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
蘭潭後山步道是森林浴的好去處。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】蘭潭水庫位於嘉義市東郊山仔頂，周圍丘陵起伏，風光明媚，是嘉義市民的後花園，近年來嘉義市政府積極爭取中央預算建設並優化環境設施，包含月影潭心、音樂噴泉、環潭步道與公廁的優化與提升，每逢周末與連續假期旅客絡繹不絕，嘉義市政府也引進外型獨特的電動公車與YOUBIKE2.0公共自行車租賃系統，讓前往蘭潭休憩健行更加便利外，地形高度也適合全家老小一起同行。

▲蘭潭後山步道枝葉扶疏，還有桃花心木的浪漫仙境。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
▲蘭潭後山步道枝葉扶疏，還有桃花心木的浪漫仙境。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，蘭潭後山步道位於蘭潭水庫東側，與嘉義大學蘭潭校區相鄰，步道海拔介於80~150公尺之間，主線全長約3公里，整體高度不高，地形卻非常多變；有平緩的原始土徑、碎石步道、也有天梯般爬升156階的木棧道與石板階梯；有涼亭可以休憩，流水可以聆聽，更有桃花心木的浪漫仙境，步道上枝葉扶疏，沿路鳥鳴聲不絕於耳，走來賞心悅目，是森林浴的好去處。步道沿途會經過山仔頂山(標高141m)與紅毛埤山(標高150m)，紅毛埤山更名列為台灣小百岳之一，不用長途奔波就能夠享受征服百岳的快感，2小時內即可走完全程，是非常適合一般民眾運動休憩與登山初學者練習的步道。

▲蘭潭後山步道適合一般民眾運動休憩與登山初學者練習的步道。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
▲蘭潭後山步道適合一般民眾運動休憩與登山初學者練習的步道。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

張婉芬處長更進一步指出，蘭潭後山步道沿途每50m即設有橘紅色里程樁，並標註所在位置經緯度，方便健行不迷路，並設有常見動植物解說牌，現場也刻意保留早期山友口耳相傳的舊名牌面，像新樂園、湖底、小公園、筍寮、後花園等，像「湖底」據耆老轉述，是因早期步道排水不佳，夏季雨後常有積水發生，日久不散，山友登山至此現場宛若小湖泊一般命名而生。而「筍寮」則為該段步道周邊長有茂密竹林，周邊居民為方便採集竹筍，於一旁搭設簡易工寮，筍寮一詞才應運而生，許多有趣的地名源起，都隱藏在山林之間，值得登山民眾細細探究。

觀光新聞處表示，為了提供旅客及市民朋友優質的運動環境，蘭潭環潭道路於每周日上午6時30分至中午12時止，均有「蘭潭無車日」車輛管制措施，管制範圍自月影潭心至濟福宮區段，共計1.5公里，範圍內禁止汽機車輛進入，請市民也可以多運用。

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