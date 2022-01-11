賞櫻免人擠人！嘉義阿里山「櫻王」滿開美瘋　搭配古厝櫻花秘境超好拍

中南部花控近期再度掀起南投阿本農場朝聖熱，新增接駁車限定入園後天天大排長龍、人潮極多，但與此同時嘉義縣阿里山風景區櫻穀王茶亭的「河津櫻王」正開得耀眼，接近滿開的美景隨拍隨美，還有三合院建築可以入鏡，適合想更加悠閒賞花或速拍的人，快把握這幾天最美花期出發吧！

圖／IG@killer612060授權 圖／IG@killer612060授權

座落嘉義梅山的這棵「河津櫻花王」每年花季都大爆發，今年低調盛放美度不減，讓許多內行旅客能享受獨佔夢幻景致的幸福，整體遊賞品質極高。在櫻穀王茶亭旁的櫻花王炸裂式綻放中，飽滿的花苞聚成壯觀的景色，坐在石椅上沐浴在粉色風光好療癒，配著茶亭小屋一起拍亦十分迷人。

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除了這處焦點，隔壁也有古厝櫻花能一起拍，單棵櫻花樹怒放成另一粉色場面，隨拍隨美，有了古宅增添質樸的美，建議早上造訪，在陽光加持下更能拍出燦爛景色喔！

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櫻穀王茶亭地址：嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖12-1

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