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虎尾平價小吃！「員湘園」當歸鴨肉湯頭清甜、肉質軟嫩不柴

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

「員湘園鴨肉飯」源自於兒子對於父親的思念，與湖南媳婦日夜熬煮試煉出鹹香滷汁，也因此奠定了「員湘園鴨肉飯」的基礎，員湘園從彰化員林發跡，而現在於虎尾也能品嘗到這樣的美味。鄰近雲林故事館的「員湘園鴨肉飯」虎尾分店，位在虎尾最熱鬧的中正路上，以平價又多元的美味深受在地居民與學生族群的愛戴！

員湘園鴨肉飯除了招牌鴨肉飯、當歸鴨肉麵線外，店內也有販售松阪豬肉飯、鴨腿飯、鴨胸飯、鴨油拌飯、當歸鴨肉湯、當歸下水、當歸豬腳，以及各種小菜供民眾選擇，口味上多元又豐富，不管是麵食愛好者又或無飯不歡者都可以得到滿足。

▲員湘園的鎮店二寶
▲員湘園的鎮店二寶

店內招牌的鴨肉飯是以手工下去撕肉，並且綜合鴨子的各種部位，鴨肉的肉質肥美鮮甜、軟嫩不柴，米飯部分也是混和了新舊米去調和，Q彈的米飯上再淋上員湘園獨有的鹹香醬汁，一碗飯立馬見底！

▲鴨肉飯
▲鴨肉飯

而來到員湘園怎麼能不來碗當歸鴨肉麵線呢？店家使用20種中藥材加上獨家秘方熬煮，完全沒有添加味精與味素，喝起來有當歸的清甜卻不會過於濃郁，沒有太嚇人的中藥味，溫補型的湯品連孕婦也能放心品嘗，而鴨肉是每日現殺現煮，肉質軟嫩又甘甜，麵線則是選用手工的鹿港紅麵線，在天氣漸涼的季節裡，來上一碗飽足又暖心！

▲當歸鴨肉麵線
▲當歸鴨肉麵線

員湘園的小菜也獨具特色，像是點單率超高的去骨鴨胸肉盤，店家每日將鴨胸切成薄片後，再淋上獨家的鹹湯與鴨油，肉質軟嫩香氣逼人！而白菜魯、魯筍干、油豆腐也都是小菜的常勝軍，少了一樣都會留下遺憾！

▲去骨鴨胸肉盤
▲去骨鴨胸肉盤

▲人多小菜才能點得過癮！
▲人多小菜才能點得過癮！

員湘園鴨肉飯-虎尾中正店

店家地址：雲林縣虎尾鎮中正路196-3號

營業時間：10:30-21:00(每周四公休)

連絡電話：05 6326828

粉絲專頁： https://bit.ly/3x5yxlB


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