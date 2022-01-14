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台南最美咖啡館！4層樓高「多那之咖啡」甜點平價　延續百年歷史寶美樓酒家風華

豬飛小姐的彩色生活 / 文、圖／豬飛小姐

udn走跳美食／豬飛小姐

台南以老屋建築出名，有不少知名的老屋咖啡館，其中最讓人討論熱烈的就是這座四層樓高「多那之咖啡寶美樓店」。

民族路與西門路口的西門圓環旁邊有百年歷史的日治時代酒家-寶美樓，前身是婚紗業者承租，在2020年中由連鎖咖啡集團品牌多那之咖啡接手，將被廣告招牌遮住許久的美麗建築重見天日。在這個具有歷史意義的建築物裡喝咖啡吃甜點別具意義，每次到台南旅遊總是會有新發現，難怪台南的人文氣息這麼迷人。多那之咖啡提供多種現烤麵包、法式甜點、法式禮盒、咖啡飲品，平價輕鬆的氛圍一直讓人喜愛，尤其寶美樓建築物的美更加分！

多那之咖啡 寶美樓， 一樓空間

強化百年建築物結構，盡量保留原本樣貌，這座寶美樓是日治時期知名的酒家，更一度是台南當地最高建築物，規模之大可想而知，當時流傳「北有江山樓(大稻埕)，南有寶美樓(台南)」的說法。

經過多重翻修工續，加強建築結構，更在一樓的天花板開了個大圓洞，掛上浮誇水晶吊燈，延續了當時寶美樓風華絕代的過往風景。獨特的天井設計讓視覺延伸，顯得大器奢華。四周樑柱以強化玻璃包覆，盡可能保留老屋原始風貌，百年老建築和現代創意撞擊出新風貌。

多那之咖啡 麵包、法式甜點

一樓麵包區有多種麵包陸續出爐，豬飛特愛可麗露，外表酥脆裡面Q軟有口感，濃郁的焦糖香氣特別迷人。多那之的蛋糕甜點都很平價，下午時間有不少人來排隊購買。

甜店櫃裡擺滿超多款造型像藝術品一樣的法式甜點，這個也是人氣商品，售價都是百元以內很好入手。

多那之咖啡 寶美樓 菜單

提供單品咖啡、濃縮咖啡、精選茗茶、歐式茶品、香氛泡泡、特調學派、美式冰沙。最特別的是有寶美樓限定微醺特調咖啡，可惜這次來沒提供。

多那之咖啡 寶美樓，二樓空間

往二樓走會發現這裡別有洞天，把老屋空間規劃成舒適的喝咖啡座位區，舒適又寬敞，就如同台南給人慢活的感受。用復古燈飾和沉穩的暖色系桌椅，把二樓空間妝點的舒適充滿文學氣息。

西西里檸檬咖啡、香檸芒果蛋糕、巧克力海鹽麵包、黑森林巧克力卷，度過難得偷閒的午後時光。

多那之咖啡 寶美樓

營業時間：08:00-24:00

地址：台南市中西區西門路二段309號

電話：06 221 7292

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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