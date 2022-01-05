快訊

禍從天降！「水泥塊」掉落砸中自強號 台鐵139車次延誤

元旦升旗柯文哲獨站閱兵40分鐘 綠委爆：蔡總統很不開心

台南最美「仙湖農場」新增天空步道！在360度山林仙境賞白雪木　無邊際泳池必拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@caqq.1227授權、圖右／IG@dock0603授權
圖／IG@caqq.1227授權、圖右／IG@dock0603授權

本就是台南人氣景點「仙湖休閒農場」，為一座海拔277公尺的獨立仙境，去年因電視劇《俗女養成記2》成為更多粉絲的朝聖地，像是飽覽無敵山景的無邊際泳池、遼闊山丘景色都迷人不已。如今園區再升級，近期正式啟用新興「登頂步道」，每個站台都能將翠綠山景盡收眼簾，尤其目前正值白雪木花期更像是在雪國散步，新亮點令人再添一處打卡地。

圖／官方IG@fairy_lake_farm
圖／官方IG@fairy_lake_farm

占地52公頃的「仙湖休閒農場」座落台南東山區，最新打造的天空步道可從由榕樹庇護的入口起登，沿途種滿了冬季美景白雪木，預計截至春節，都能賞見不會融化的雪景。順著階梯可一路登頂，前往山頂草原廣場休閒區，懸空穿透式的設計也讓大家能邊漫步，邊透過縫洞看見腳下的景致，有懼高症的人抵達高處可能還需要一點勇氣呢！

圖／官方IG@fairy_lake_farm、圖右／IG@dock0603授權
圖／官方IG@fairy_lake_farm、圖右／IG@dock0603授權
圖／IG@caqq.1227授權
圖／IG@caqq.1227授權
圖／IG@caqq.1227授權
圖／IG@caqq.1227授權

除了新景點，園內的無邊際泳池自然是取景聖地，另有360度景觀瞭望台、露天吧檯，早晨、黃昏時還有機會賞見雲海，隨處飄仙氣。若非一日遊，也能在迎山房型拍下經典的山間框景，走在山頭四處都是專屬風景，安排一趟療癒行程勢必讓大小朋友都能盡情放鬆身心。

圖／IG@dock0603授權
圖／IG@dock0603授權
圖／IG@caqq.1227授權
圖／IG@caqq.1227授權

地址：台南市東山區南勢里賀老寮一鄰6-2號
門票：150元，可抵用100元消費

圖／IG@dock0603授權
圖／IG@dock0603授權

延伸閱讀：

終於等到的「2022開幕景點」5選！新竹遠百1/8開幕、新北有神隱少女隧道...

新北三峽「1.4萬坪櫻花園」最佳賞花期曝、新增夜櫻景點！2022首波粉色美照入袋

南投一片白雪皚皚！信義鄉「1.1公頃梅園秘境」滿開　山林配雪景還不怕人擠人

台南旅遊 美景 步道

相關新聞

台南最美「仙湖農場」新增天空步道！在360度山林仙境賞白雪木　無邊際泳池必拍

本就是台南人氣景點「仙湖休閒農場」，為一座海拔277公尺的獨立仙境，去年因電視劇《俗女養成記2》成為更多粉絲的朝聖地，像是飽覽無敵山景的無邊際泳池、遼闊山丘景色都迷人不已。如今園區再升級，近期正式啟用

南投一片白雪皚皚！信義鄉「1.1公頃梅園秘境」滿開　山林配雪景還不怕人擠人

2022首場不會融化的雪搶先看！日前有攝影好手在元旦連假時造訪南投梅園，拍下了滿開的梅花場景，空拍時放眼望去的白色花朵猶如北國雪景，花控們記得把握短暫花期衝一波。 作為賞梅聖地的信義鄉，擁有

市區甜點店就能賞水豚君！台南新開小白屋咖啡廳　吃水果塔、豆塔再拍可愛水豚

免跑農場、動物園，到市區甜點店就能搶拍水豚君！台南近期新開一家豆塔專賣店，佇立街道上的純白質感外觀十分吸睛，不僅能吃到水果塔、綜合口味的酥脆豆塔，更特別的是入店能夠賞見三隻萌水豚，勢必讓大小朋友瞬間融

雲林最在地玩法！古坑咖啡配山林、草嶺十景　療癒系生態旅遊輕鬆入袋

【旅奇傳媒/記者-王政】以台灣咖啡知名的雲林古坑鄉，最近水保局再度用巧思推出「第一杯咖啡」的微電影，成功讓台灣咖啡搖身一變走進精品行列；而曾經走過風華的草嶺，在水保局等單位的推廣下，以及社區發展協會的

造訪最美爬坡道、尋隱身山中的冠軍咖啡！走進嘉義梅山的絕色美景

【旅奇傳媒/記者-王政】來到嘉義，許多人會率先想到美味的雞肉飯或是知名的阿里山，但嘉義仍有許多值得旅人們細細品味的好選擇，在水保局南投分局的推廣下，越來越多人捨棄市區的喧囂，驅車沿著山路36彎走進梅山

放輪鹽鄉、夕照雙教堂！ 旅遊輕騎「嘉南濱海路線」 最令人期待與候鳥邂逅

嘉、南濱海地區的單車遊，主要路線圍繞在嘉義東石、布袋，以及台南市北門區，2天的旅程來回騎乘距離約100多公里，全線除了鄉間小路，也會騎乘在平日沒什麼車的省道，沿途坡度平緩，是很輕鬆有趣的一條旅遊路線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。