台南最美「仙湖農場」新增天空步道！在360度山林仙境賞白雪木　無邊際泳池必拍

本就是台南人氣景點「仙湖休閒農場」，為一座海拔277公尺的獨立仙境，去年因電視劇《俗女養成記2》成為更多粉絲的朝聖地，像是飽覽無敵山景的無邊際泳池、遼闊山丘景色都迷人不已。如今園區再升級，近期正式啟用新興「登頂步道」，每個站台都能將翠綠山景盡收眼簾，尤其目前正值白雪木花期更像是在雪國散步，新亮點令人再添一處打卡地。

圖／官方IG@fairy_lake_farm

占地52公頃的「仙湖休閒農場」座落台南東山區，最新打造的天空步道可從由榕樹庇護的入口起登，沿途種滿了冬季美景白雪木，預計截至春節，都能賞見不會融化的雪景。順著階梯可一路登頂，前往山頂草原廣場休閒區，懸空穿透式的設計也讓大家能邊漫步，邊透過縫洞看見腳下的景致，有懼高症的人抵達高處可能還需要一點勇氣呢！

圖／官方IG@fairy_lake_farm、圖右／IG@dock0603授權 圖／IG@caqq.1227授權 圖／IG@caqq.1227授權

除了新景點，園內的無邊際泳池自然是取景聖地，另有360度景觀瞭望台、露天吧檯，早晨、黃昏時還有機會賞見雲海，隨處飄仙氣。若非一日遊，也能在迎山房型拍下經典的山間框景，走在山頭四處都是專屬風景，安排一趟療癒行程勢必讓大小朋友都能盡情放鬆身心。

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地址：台南市東山區南勢里賀老寮一鄰6-2號門票：150元，可抵用100元消費

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