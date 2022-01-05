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雲嘉南新秘境！ 「南布袋濕地─新岑公園」暢遊漁村體驗與賞鳥生態

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南布袋濕地－新岑公園，是「候鳥觀賞的櫥窗」。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
南布袋濕地－新岑公園，是「候鳥觀賞的櫥窗」。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】 隨著國內旅遊熱潮再起，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南風管處）攜手旅遊業者，推出「雲嘉南濱海經典小鎮漫遊體驗觀光遊程」活動，結合濱海漁村體驗、賞鳥生態與自行車漫遊等多元豐富行程。

2021年12月甫推出後即獲得民眾踴躍報名，其中結合漁村體驗與賞鳥生態新秘境「南布袋濕地－新岑公園」12月30日首發團一推出立即秒殺額滿，雲嘉南風管處徐振能處長也特別來到「新岑公園」一同參與賞鳥體驗活動，並與參團旅客合影並致贈每人一份雲嘉南限定款賞鳥主題紀念毛巾。

▲雲嘉南濱海經典小鎮漫遊體驗觀光遊程，共有16梯次。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲雲嘉南濱海經典小鎮漫遊體驗觀光遊程，共有16梯次。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

雲嘉南風管處徐振能處長表示，雲嘉南地區除了原有賞鳥熱點，嘉義布袋更擁有許多候鳥棲息地及賞鳥點，其中最佳觀賞點就在今年推出的新賞鳥秘境「南布袋濕地－新岑公園」，賞鳥點距離200多公尺便能看見黑面琵鷺等多種候鳥。

此外，更有多元行程結合安平自行車道、北門自行車道串連漁村小鎮風貌，讓民眾可以親身感受濱海小鎮獨特的海風。 12月30日首發團參團旅客也興奮表示除了近距離觀賞到黑面琵鷺外，也看到其他候鳥蹤跡，有鸕鶿、雁鴨科（琵嘴鴨、綠頭鴨、淺鴨）、小水鴨、紅嘴鷗、黑尾鷗等鴴鷸科、小白鷺、夜鷺等鷺科鳥類，還有植物種類包含台灣構樹、苦楝狗尾草、茅草、龍爪茅等，另可見魚蝦貝類、水生植物海菜、絲藻、流蘇及石蓴等藻類，足見「南布袋濕地－新岑公園」除了是「候鳥觀賞的櫥窗」還擁有豐富的濕地生態。

2021雲嘉南濱海經典小鎮漫遊體驗觀光遊程，12月起至明年3月預計推出16梯次，行程遍及台南、嘉義、雲林等地區，一日遊推廣價只要299元起，二日遊程推廣價也只要1,999元起，參加指定遊程更可獲得雲嘉南風管處「2021平安鹽袋」一個，即日起開放報名，名額有限，歡迎民眾報名參加，一起樂活漫遊。

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賞鳥 濕地 公園

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