市區甜點店就能賞水豚君！台南新開小白屋咖啡廳 吃水果塔、豆塔再拍可愛水豚
免跑農場、動物園，到市區甜點店就能搶拍水豚君！台南近期新開一家豆塔專賣店，佇立街道上的純白質感外觀十分吸睛，不僅能吃到水果塔、綜合口味的酥脆豆塔，更特別的是入店能夠賞見三隻萌水豚，勢必讓大小朋友瞬間融化。
這家2022年元旦新開幕的「MOGU KABI」鄰近成功大學，主打各式口味的豆塔，店面特別裝潢成韓系小白屋，內部同樣以乾淨的色調搭配木質店裝，整體環境舒適又好拍。品牌的商品中以夏威夷豆塔為鎮店必點，提供試吃嘗鮮，也可任意搭配莓果、牛奶糖、黑糖及楓糖等口味，下午時段則有繽紛的水果塔，近期冬季還有限定登場的草莓塔，成為新興甜點亮點，惟現階段只開放外帶。
而「MOGU KABI」剛營運就備受關注的一大原因，莫過於來自日本的呆萌水豚店長們，讓大家在台南市內就有機會看見療癒級動物。由於水豚們仍在適應環境中，暫不開放近距離接觸，未來會視情況開放餵養體驗，但目前可透過透明玻璃欣賞在草皮活動的水豚店長們。值得一提的是，若卡剛開門的時段，就能賞見進食的水豚君，但切記不要拍打玻璃以免嚇到動物們囉！
MOGU KABI 豆塔專賣店地址：台南市東區長榮路三段60號營業時間：10:00-21:00
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