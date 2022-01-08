台南海岸愜意玩法！濕地賞台灣最美落日 夜宿星空帳篷躺著看星星
【圖／文：行遍天下】
雙春濱海遊憩區位在台南北門，有著紅樹林觀察區豐沛生態，網羅台灣珍貴的4種原生紅樹林：海茄苳、水筆仔、欖李、紅海欖等特色濕地風貌，更設有南北兩條木棧道能走入防風林與紅樹林之間，細細觀察到招潮蟹、彈塗魚與水鳥的蹤影。
更迷人的是日落時分漫步到海岸沙灘旁，廣大遼闊的平面海岸能看見即將落下的夕陽火紅照映海灘，在沙灘上漫遊或者奔跑遊走，晃著盪鞦韆悠悠哉哉的時光最愜意。
園區內也設有星空露營區，一座座可愛小白帳篷沿著河道架設，每帳都設有可以自動打開的天窗設計與室內衛浴，天氣好的夜晚就可以直接在帳篷內看見滿天星空。
景點資訊
雙春濱海遊憩區
地址：台南市北門區雙春村35-5號
電話：06-786-5355
時間：09:00-18:00
門票：150元
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