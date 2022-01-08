台南海岸愜意玩法！濕地賞台灣最美落日　夜宿星空帳篷躺著看星星

【圖／文：行遍天下】

雙春濱海遊憩區位在台南北門，有著紅樹林觀察區豐沛生態，網羅台灣珍貴的4種原生紅樹林：海茄苳、水筆仔、欖李、紅海欖等特色濕地風貌，更設有南北兩條木棧道能走入防風林與紅樹林之間，細細觀察到招潮蟹、彈塗魚與水鳥的蹤影。

▲雙春濱海遊憩區擁有豐富紅樹林生態樣貌。

▲可搭乘遊船漫遊紅樹林中。

▲豐沛的紅樹林生態也是取景熱點。

更迷人的是日落時分漫步到海岸沙灘旁，廣大遼闊的平面海岸能看見即將落下的夕陽火紅照映海灘，在沙灘上漫遊或者奔跑遊走，晃著盪鞦韆悠悠哉哉的時光最愜意。

▲雙春濱海的夕陽，甚至有日本遊客說是台灣最美落日。

園區內也設有星空露營區，一座座可愛小白帳篷沿著河道架設，每帳都設有可以自動打開的天窗設計與室內衛浴，天氣好的夜晚就可以直接在帳篷內看見滿天星空。

▲雙春濱海遊憩區的帳篷內，設有可以自動打開的玻璃屋頂，晚上就可躺著看星星。





景點資訊

雙春濱海遊憩區

地址：台南市北門區雙春村35-5號

電話：06-786-5355

時間：09:00-18:00

門票：150元

網址：雲嘉南濱海國家風景區管理處





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