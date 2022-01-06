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在70年鐘錶行喝咖啡！雲林土庫特色咖啡館　修錶也能來杯手沖美味

豬飛小姐的彩色生活 / 文、圖／豬飛小姐

udn走跳美食／豬飛小姐

在鐘錶行裡面喝咖啡？雲林土庫的「金茂利鐘錶咖啡」不只是一家擁有70年歷史的鐘錶行，更是一家充滿人情味的咖啡館！

豬飛對雲林土庫超陌生的，完全搞不清楚它位在地圖上的哪裡，直到有一次在雲林出差，意外的發現土庫這家復古又創新的「金茂利鐘錶咖啡」。土庫中正路上具有歷史意義的老街裡，販售多種古早味小吃，讓人眼睛為之一亮的就屬這家。金茂利鐘錶行源起於民國37年，是土庫第一家鐘錶行，現在由第三代回鄉經營，翻修了70多年歷史的老房子，保有老屋無法取代的歷史感，再融入年輕活力，來這裡喝杯咖啡是一種慢活享受。

兩層樓高的磨石子外牆讓這個老屋更顯得優雅有韻味。店面外觀保有傳統鐘錶行招牌，上面的色彩依舊亮眼，多的是斑駁的歷史感。門口招牌寫著「鐘錶維修」「咖啡」，很難讓人不多看幾眼。

走進去後左手邊是鐘錶維修與販售，右邊則是咖啡沖煮區。可以來這裡維修鐘錶，也可以坐下來喝杯咖啡，兩種完全不同產業，卻一點也不感到違和。

咖啡是由第三代的女兒回鄉創業，長輩傳承下來的古老鐘錶行與年輕人愛的咖啡產業做結合，牆面上的畫作就是大小老闆娘。

咖啡館的菜單都在牆面上，想要手沖單品、特色咖啡、拿鐵咖啡或是無咖啡因飲品，都有喔。店家很親切，會跟客人先聊聊喜歡的咖啡風味再推薦適合的。

冰檸檬咖啡 NT$100

點了冰檸檬咖啡，是店家推薦。用美式咖啡加入雪碧、檸檬糖漿，把咖啡的苦韻融入雪碧的氣泡感，口感清爽。

店裡有兩隻吉祥物超可愛法鬥，許多客人是為牠們而來，狗狗的情緒溫馴還會靜靜的陪在客人腳邊，有牠們坐陪，喝著咖啡，是一種簡單的幸福。

把70多年歷史的老屋改造後，繼續傳承它的生命和和歷史故事，用滿屋子的鐘錶結合咖啡香，讓這條雲林土庫中正路老街多了幾分生氣。下次來到雲林不妨到土庫這家「金茂利鐘錶咖啡」喝杯咖啡，感受在這個老屋空間裡聽著時間滴答滴答聲，喝杯好咖啡的片刻美好。

金茂利鐘錶咖啡

營業時間：09:00-19:00 （週一公休）

地址：雲林縣土庫鎮中正路133號

電話：05 662 2508

粉絲專頁：https://www.facebook.com/JMLWATCHCAFE/

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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