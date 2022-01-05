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發現西拉雅！「境南119」展 隱身於田野間的藝術聚落

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▲可愛的藝術創作，充滿互動感。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲可愛的藝術創作，充滿互動感。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

「境南119」展覽於官田遊客中心開幕。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
「境南119」展覽於官田遊客中心開幕。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】境南119展覽自即日於官田遊客中心開幕，本次展覽策劃發想起因於國立臺南藝術大學自設校1996年至今，25年間培育許多藝術家於各領域上蓬勃發展，南藝的強烈藝術氛圍促使了藝術家選擇留在學校鄰近的社區，隱身於這清幽的官田農村之中，將自身源源不絕的創作能量回饋於這片土地。

▲四位畢業於臺南藝術大學的藝術家一起在農村聚落中散發藝術光彩。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲四位畢業於臺南藝術大學的藝術家一起在農村聚落中散發藝術光彩。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

本次展覽由臺南藝術大學藝術史學系與西拉雅國家風景區管理處協力策劃展出，官田遊客中心提供了絕佳的室內外展出空間，臺南藝術大學藝術史學系則由黃猶欽系主任擔任計畫主持人，並由許遠達老師擔任本次展覽的總策展人，協同邱璿芸、張碩尹及許哲瑋三位研究所學生共同策劃。

展出作品分別由四位極具影響力及藝術力的當代藝術家創作展出，四位藝術家分別為方偉文、林煌迪、吳孟璋及樊烱烈，作品的媒材從石雕到竹材木材皆涵蓋其中，展出的藝術家除在當代藝術界佔有重要地位外，四位皆畢業於臺南藝術大學，畢業後也不約而同的選擇留在鄰近於南藝大的農村聚落之中，濃厚的藝術氣息便在這樣的農村中匯聚而生。

本次作品的設置將分別座落於遊客中心室內館及中庭廣場，室內的作品為吳孟璋及樊烱烈老師的創作，細膩的雕刻技法將與天氣陽光變換的狀態呈現出與多樣不同的風貌，戶外中庭則有方偉文及林煌迪老師的裝置創作，富含生命力及自然樣貌的作品將重點強調能讓觀眾與之拍照留念的裝置藝術，非常歡迎遊客拍照打卡留念。

『境南119』展期至111年2月20日止，歡迎各方遊客前往官田遊客中心欣賞極具生命力的當代藝術展覽，也能夠與藝術家的作品打卡拍照留下紀念。

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