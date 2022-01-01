造訪最美爬坡道、尋隱身山中的冠軍咖啡！走進嘉義梅山的絕色美景

嘉義梅山鄉保有純樸遼闊的自然景觀。 記者-王政／攝

【旅奇傳媒/記者-王政】來到嘉義，許多人會率先想到美味的雞肉飯或是知名的阿里山，但嘉義仍有許多值得旅人們細細品味的好選擇，在水保局南投分局的推廣下，越來越多人捨棄市區的喧囂，驅車沿著山路36彎走進梅山鄉，走訪知名的太平雲梯、老街，或順著咖啡香與茶香穿梭在竹林間，看見一個個咖啡達人如何用心經營，成功讓在地蛻變出新面貌。

走過36彎的美景 感受遼闊山海視野

嘉義縣梅山鄉擁有一最美麗的爬坡道─梅山36彎，由於海拔相當高，造就每一處的彎道都是一幅大自然的畫作。而梅山鄉最知名的地標，莫過於太平雲梯，這個長度281 公尺、海拔約1,000公尺的景觀吊橋，憑藉著能將知名的梅山36彎、嘉南平原、台灣海峽盡收眼底的優勢，不僅是全台海拔最高的景觀吊橋，更是旅遊的首選。

琥珀社咖啡莊園 用熱情的咖啡香感動旅客

▲琥珀社咖啡莊園。 記者-王政／攝

坐落在梅山鄉碧湖村的「琥珀社咖啡莊園」，創辦人陳合德原本是返鄉接下父親的茶園，卻因為對於咖啡的濃厚興趣與執著，開始與妻子一起動手改造莊園，成功在高山上打造出充滿個人風格的山中咖啡館。並以友善的方式從種植到烘豆，其生豆更經過國際評審團杯測評定為88.44分，同時於今年國際競標中以每磅72.5美金的價格售出，能獲得國際如此推崇不難想見其咖啡之優異。

坐在悠閒的咖啡莊園中，窗外便是整片的壯麗山景與茶園，一邊品嘗著陳合德用心烹調的苦茶油麵線、或私房酥薑苦茶油雞腿餐，都讓人食指大動。餐後再來杯奪得2021典藏台灣精品咖啡國際競賽第2名的咖啡，香醇的滋味讓人難以忘懷。

▲琥珀社咖啡莊園的咖啡榮獲國際肯定。 記者-王政／攝

青葉咖啡莊園 成功打造水洗豆冠軍

▲青葉咖啡莊園。 記者-王政／攝

嘉義梅山鄉的瑞里村，原本以經營茶葉種植為主，但因收益欠佳，近年愈來愈多茶農轉而種植咖啡，讓瑞里咖啡產業短短時間內便超前成為生產無數冠軍的搖籃。其中位於海拔1,000多公尺的「青葉咖啡莊園」便是絕佳案例，因為八八風災讓自家經營的民宿受損慘重，老闆葉世雄在原有民宿的基礎上開設咖啡店與餐廳，並販賣自家用心種植的咖啡豆，且榮獲各項咖啡獎項的肯定。

青葉咖啡的招牌為精心處理的水洗豆，其特色是採用低溫發酵，咖啡中帶著濃郁的梅子氣味，與蔗糖炒過的甜感，冷卻後則帶點蘆筍汁微酸中卻甘甜的氣息，高度的辨識深獲咖啡愛好者的追捧。並於2021阿里山咖啡精英賽中拿下特等獎冠軍，競標時以每磅約1.45萬元，創下台灣水洗咖啡豆史上最高價。

▲青葉咖啡的咖啡深獲好評。 記者-王政／攝

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