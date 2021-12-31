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雲嘉南好好玩！ 瓦盤鹽田、水晶教堂 台南北門區6處觀光旅遊打卡新亮點

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井仔腳瓦盤鹽田以鹽田歷史榮獲2021「全球百大永續故事」獎。　圖：shutterstock／來源
井仔腳瓦盤鹽田以鹽田歷史榮獲2021「全球百大永續故事」獎。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】 雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南風管處） 近年透過整合雲嘉南濱海觀光圈的業者， 跨界攜手結合地方資源，帶來創新的地方 觀光能量，打造出獨具特色的區域觀光品 牌，成功為旅客創造最美好的旅遊體驗， 也為將來開放邊境後迎來入境旅客市場奠定利基。

雲嘉南業者在雲嘉南風管處處長徐振能的領頭策略整合下，拓展地方商圈新契機、打造新穎品牌觸及新客群，串聯商圈業者提供不同的體驗旅程，串聯北門區水晶教堂、錢來也雜貨店、新塭999民宿，推出精采難忘的北門之旅。

▲洗滌鹽觀光工場。　圖：特別有趣有限公司／提供
▲洗滌鹽觀光工場。　圖：特別有趣有限公司／提供

台南市北門區／觀光新亮點簡介:

◆滌鹽觀光工場

建於1936年是日治時期由台灣總督府專賣局所建的4大粉碎洗滌鹽廠中，歷經二次世界大戰唯一僅存遺跡。2020年 以地方創生理念，將古歷史建築賦予新生命，完整保留原 洗鹽機具設備，讓古老鹽場的鹽工人文歷史得以繼續傳承，並創新運用在地海鹽、結合雲嘉南好農好卉萃取原物料，推出一系列「鹽」、「植萃」生活保養用品。

▲井仔腳瓦盤鹽田。　記者-歐彥君／攝
▲井仔腳瓦盤鹽田。　記者-歐彥君／攝

◆井仔腳瓦盤鹽田

現存最古老的瓦盤鹽田遺址，原為清領時期的瀨東鹽場，1818年遷移此至，已有200年歷史。早期製鹽技術尚不成熟，故產出的鹽味苦澀，鄭氏諮議參軍陳永華於是改革製鹽方法。在海邊築埕，厚約6公 厘的瓦缸片鋪成的瓦盤鹽田，呈現出馬賽克拼貼般的美麗藝術，成品顆粒細緻，潔淨白晳。總共有98格鹽格子，堅持以古法「三曝九曬」製鹽法，鹽工每天早上等漲潮時打開水門，先後讓海水引入大蒸發池、小蒸發池。14天過後，待鹽鹹度達26.5度，就引到結晶池，曝曬9天就結晶成鹽。共約需23～27天。

▲海堤鹽田哨所。　記者-歐彥君／攝
▲海堤鹽田哨所。　記者-歐彥君／攝

◆海堤鹽田哨所

被喻為最美哨所，站上永華守望哨樓頂，居高臨下眺望的視野景觀超級棒，可俯瞰200年歷史井仔腳鹽田、北門潟湖、無敵海景和夕照，也是賞鳥好地點，被捧稱「最美的哨所」。

▲彈塗魚籠竹隧道。　記者-歐彥君／攝
▲彈塗魚籠竹隧道。　記者-歐彥君／攝

◆彈塗魚籠竹隧道

取魚籠設計元素，透過常用的平編法製作出擁有優雅線條的濕地人文入口意象地景藝術。

*體─捕魚用竹製魚籠，採六角孔編法，前端寬大後端窄扁 。

*束─開口處為圓形內縮的構造稱之為輪口收邊，當彈塗魚游進，就無法後退逃出了。

▲浪漫唯美水晶教堂。　記者-歐彥君／攝
▲浪漫唯美水晶教堂。　記者-歐彥君／攝

◆浪漫唯美水晶教堂

以鹽的白色為主色調，取結晶鹽的晶瑩剔透為其發想，結合曾經撫慰無數烏腳病患的教會意念，乃有水晶教堂 此名。設計源自關島海之教會，極簡而純白的水晶教堂充滿異國風情，並與周遭水面的倒影相互襯托，夢幻的美景無不令人心神嚮往，是婚紗攝影及婚禮的熱門地點。

水晶教堂深受年輕人喜愛，不僅是IG打卡勝地，更是年輕人拍攝婚紗或是舉辦婚宴的新選擇，舉辦婚禮者，更可申請由英國新銳插畫家設計的水晶教堂專屬結婚證書，為符合市場所需，特與中華婚慶文創聯合總會合作，端出「水晶教堂」浪漫婚體專案，優惠價99,800元，也能提供客製化服務。

▲錢來也雜貨店。　記者-歐彥君／攝
▲錢來也雜貨店。　記者-歐彥君／攝

◆錢來也雜貨店

興建於1952年，早期做為台鹽鹽工福利社。2003年留法建築師林雅茵，率領一群中高齡失業者，展開化腐朽為神奇的改造行動，重新賦予錢來也雜貨店新時代意義。牆壁外觀是利用當地廢棄瓦片、貝殼、蚵殼鋪置而成，屋前掛著金元寶的招牌，象徵生意興隆、財源滾滾。此處也是三立電視台偶像劇「王子變青蛙」拍攝場景。

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