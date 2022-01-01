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放輪鹽鄉、夕照雙教堂！ 旅遊輕騎「嘉南濱海路線」 最令人期待與候鳥邂逅

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

嘉、南濱海地區的單車遊，主要路線圍繞在嘉義東石、布袋，以及台南市北門區，2天的旅程來回騎乘距離約100多公里，全線除了鄉間小路，也會騎乘在平日沒什麼車的省道，沿途坡度平緩，是很輕鬆有趣的一條旅遊路線。

▲嘉南濱海地區的單車路線，鹽鄉風情是其一大特色。
▲嘉南濱海地區的單車路線，鹽鄉風情是其一大特色。

這趟我們由台南北門為起點，尋遊北門多處特色景點之外，也續往南造訪15公里外的七股鹽山，吃個香甜的雪花鹽霜淇淋。北門區有著一條約3公里長的環狀自行車道，連結北門遊客中心、井仔腳瓦盤鹽田、北門潟湖等地，車行在鄉間小路，沿途可見三合院聚落、溼地賞鳥平台、以及堆著一座座雪白小鹽山的井仔腳瓦盤鹽田等景點，遊客除了可在觀光鹽田欣賞一座座的小鹽山，也可體驗曬鹽、挑鹽、收鹽樂趣，來這裡也別忘了享用美味的鹽滷豆花。傍晚時除了鹽田夕照，在水晶教堂也能感受夕陽掩映下的浪漫體驗。

▲騎協力車遊北門行程，沿途可見保存完好的三合院。
▲騎協力車遊北門行程，沿途可見保存完好的三合院。

嘉義的布袋、東石，與台南北門一樣都是以鹽、濕地、海鮮為主要特色。布袋、東石這兩座平均日照280天的海濱小鎮，鄉間小路兩側除了海景，也常可見到一畦畦宛如水田般的濕地，部份濕地幻化成鳥類生態公園，群鳥覓食、飛舞的畫面，成為單車之旅最令人期待的邂逅。

▲布袋濕地生態公園，四時可見白鷺鷥等鳥類覓食、飛舞。
▲布袋濕地生態公園，四時可見白鷺鷥等鳥類覓食、飛舞。

由台南的水晶教堂騎到嘉義布袋鎮的高跟鞋教堂，路程約37公里，有體力的話，建議再往北騎個7或8公里到白水湖壽島，這處因海水倒灌意外成為景點的地方，除了可一探網紅打卡景點「孤獨的海景馬桶」，浪漫的海景夕陽更讓人留下最完美的嘉南旅程句點。

▲白水湖壽島的海景夕照，十分具有震撼力。
▲白水湖壽島的海景夕照，十分具有震撼力。

　

單車道TIP

難易度：初級

適合族群：親子

長度：七股鹽山到高跟鞋教堂約52km、高跟鞋教堂到向禾休閒漁場約18km

租車資訊：該路段幾乎無出租腳踏車店，需自帶折疊車；台南北門的鹽鄉民宿餐廳提供協力車北門輕旅行大人650元／小孩350元，全程約4小時

　

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