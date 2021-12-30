睜開眼就是茶田！嘉義「阿里山仙境住宿」觀景窗好美　再蒐集石棹霞之道五星步道

魚妹這回的嘉義慶生之旅，出發前一周訂到非常熱門的淵明居山水清暉阿里山住宿，我與老吳都感到不可思議，謝謝老天爺送給我如此棒的生日禮物。魚妹在旅行時，一直在尋覓優質質感的住宿，這回要與分享十分受大家喜愛的阿里山住宿—山水清暉淵明居新館，下回計畫來阿里山前，記得要提前訂房哦！

每上台灣一座山，我打從心底的敬佩大自然的奧妙。從嘉義市區出發前往阿里山，真的不要太晚上山，山區天候變化萬千，雲霧繚繞，開著車下一秒可能就被濃霧包圍。山水清暉位在阿里山海拔約1300公尺，這是魚妹第二次來到石棹一帶的民宿區住宿，我真的很喜歡這裡，這裡雲霧縹緲有如仙境，時而陽光貫穿，風景迷人。

這回入住的是2B高級雙人房（附陽台）一泊一食，假日一晚的價格落在新台幣4800元，以在魚妹的質感民宿清單中，阿里山山水清暉的價格不算太高；一進入房間看見雙邊無敵觀景窗，我們躺在床上欣賞雲霧的變化與梯田式的茶園，我的心好寬好寬！

房內空間充滿著日系清新簡約的調性，而因山區氣候變化大，也貼心了提供除濕機和電熱毯，浴室也有暖氣機，怕冷的旅人不用擔心喔！！另有向民宿詢問，浴室也已經放置好了嬰兒澡盆，陪伴我們一家三口渡過舒適的住宿體驗。

晚上我們有加購在山水清暉享用晚餐，與民宿老闆及其他房客互相打聲招呼，展開輕鬆又愉悅的晚餐時光，晚餐是簡單的單人火鍋(可選牛或豬肉)。

吃飽喝足，我們散步於民宿外，抬頭一望是一片滿天星，天氣微涼散步起來很舒適。如果想要遠眺嘉南平原的夜景，還可以上民宿的秘境頂樓欣賞，夜景很漂亮吧！

入住山水清暉令人陶醉的地方除了美景以外，另一項深得我心的就是「寧靜」；平常住在鄉村生活的我，阿里山夜晚真的很安靜。一開始我們有點擔心小寶寶會不會造成大家困擾，不過寶寶大概也是很喜歡山水清暉帶給我們的美景吧！他玩得很愉快，睡著也很香甜呢！

隔天一早與房客道聲溫暖的問候，山水清暉的採自助式中式早餐，食材簡單健康，食材不需要太繁複，簡單美味的時蔬、水果、茶葉蛋與稀飯，搭配著戶外的宜人景色，心境舒坦自然。

早餐吃得我們活力滿滿，把握好天氣散步石棹霞之道步道，霞之道全長僅250公尺，散步起來無負擔，風景卻很迷人，真的很推薦來這邊入住走走，自在慢活的渡過屬於我們的小日子。順帶一提民宿週遭有５條不同難易度的步道，由霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道，人稱五星級的步道群，歡迎喜愛登山健行的旅人來走走喔。

座落茶園間，360度環視綠油油茶園，讓我想起一句話『不識廬山真面目，只緣身在此山中』，來到這裡的旅人儘管有什麼三千煩惱絲，頓時也都消失不見了。這趟旅行帶著小寶寶一起收藏台灣的美，是件平凡卻又幸福的事。

阿里山山水清暉(淵明居新館)

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹3-8號

官網訂房資訊：http://www.aliscenery.tw/

訂房專線：0975-193-916

營業時間：入房時間15：00 / 退房時間11：00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/Aliscenery/

文章來源：魚腦袋行走中Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中Walkingfoolish

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」