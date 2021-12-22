台南「文青風民宿」懶人包！豐富藏書供愜意閱讀、在獨棟老宅放電

台南除了有各種經典美食和歷史古蹟之外，也有各式各樣的特色旅館民宿。今天就為你整理了台南文青風格住宿懶人包，每間旅宿都有豐富的藏書和各具特色的公共空間，讓你可以好好在旅程中沉澱心靈，享受閱讀的樂趣，度過最愜意的夜晚時光，一起準備開啟專屬於自己的台南小旅行。

毛屋民宿

位於安平的毛屋民宿，以清水模的建築形式建成，藏匿在漁光島的靜謐巷子中。民宿共分為四棟區域，包括位於綠草上有大片透明玻璃的用餐區毛院子等。民宿大廳還有兩層樓的壯觀書牆，且每個書架前都設有透明階梯，不管什麼高度都能拿得到書，還能順便訓練一下你的膽量。挑本喜歡的書，躲進民宿的沙發靜靜品味屬於自己的時光吧！

圖/IG@sunlichi

地址：台南市安平區漁光路119巷1號

電話： 06 391 2113

艸祭Book inn

位於孔廟對面的Book Inn，不僅交通位置方便，且民宿是由二手書店改建而成，巧妙融合了Book與Bed，房間多是膠囊旅館的形式，錯落於層層書架之中，從房間鑽出頭旁邊的書架就有豐富的書籍。另外旅館也有可上鎖置物櫃和獨立露台公共空間，並有男女混宿以及女性單獨的膠囊旅館區域，各種房型選擇讓你可以最安心的享受美好的書香夜晚。

圖/IG@mingstagram.99

地址：台南市中西區南門路71號

電話： 06 222 2909

友愛街旅館

位於台南精華地段的友愛街旅館，館內有豐富漂亮的公共設施，包括共享廚房、空中露台等。而一樓大廳則是24小時營業的書店，有販售台南美食介紹的特色書籍，也有一般的文學小說，書店設有幾張沙發，讓你可以靜靜坐著閱讀。更特別的是書店還有一整片黑膠唱片牆，若想要體驗看看黑膠音響，可以選擇預約友樂套房，在房間盡情聆聽黑膠的復古樂聲。

圖/IG@9anne.wang

圖/IG@mark18

地址：台南市中西區友愛街115巷5號

電話： 06 221 8188

官網：看這裡

醒覺旅人 古調文旅

醒覺旅人每個房間都以各種傳統工藝為主題，例如使用藍染床單的復古藍染房，讓房客可以親身感受職人的專業和手工藝之美，還有其他各種傳統特色房型，帶給你滿滿的驚喜體驗。而公共空間以日式風格裝潢，有許多冥想書籍和舒服的軟墊，讓你好好在這邊沈澱心靈抒發壓力。

圖/IG@jerry_hsu813

圖/IG@feliciayang1027

地址：臺南市中西區府前路一段122巷51號

古根文旅

古根文旅由古建築改建，走進大廳就可以感受到古都的歷史風韻。六樓寬敞的公共空間，規劃成典雅的藝文空間，有書有沙發有庭院，讓你在每個舒適角落都能靜靜品嚐喜歡的書籍，牆上還擺設了黑白歷史照片，可以一虧古早時代的府城樣貌。若是肚子餓了，古根文旅附近就是國華路，有滿滿的宵夜小吃店可以大飽口福。

圖/IG@tongshiuan

地址：台南市中西區友愛街148號

電話： 0933 338 369

巷弄x台南民宿

隱身在巷弄裡的獨棟老宅，一踏進門就像走進了歷史的時空隧道，可以在這座城市的桃花源中體驗到古早時代的台南。民宿有獨立的庭院，很適合在這邊放空發呆，感受老宅的寧靜氛圍。客廳佈置的就像是復古咖啡店，有許多富有年代的古董家電收藏之外，層層書架上堆滿了藏書，挑本好書選個好位子，好好在老宅裡享受濃濃的歷史情懷與書香。

圖/IG@mirror.mira

圖 / IG @mirror.mira

圖 / IG @comet0571

地址：台南市中西區府前路一段371巷19弄5號

電話： 0939 112 409

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