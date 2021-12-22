快訊

評／蘿蔔與棍棒齊落 中共被爆砸金收買海外網紅

網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

台南「文青風民宿」懶人包！豐富藏書供愜意閱讀、在獨棟老宅放電

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@sunlichi　圖 / IG @mirror.mira
圖/IG@sunlichi　圖 / IG @mirror.mira

台南除了有各種經典美食和歷史古蹟之外，也有各式各樣的特色旅館民宿。今天就為你整理了台南文青風格住宿懶人包，每間旅宿都有豐富的藏書和各具特色的公共空間，讓你可以好好在旅程中沉澱心靈，享受閱讀的樂趣，度過最愜意的夜晚時光，一起準備開啟專屬於自己的台南小旅行。

毛屋民宿

位於安平的毛屋民宿，以清水模的建築形式建成，藏匿在漁光島的靜謐巷子中。民宿共分為四棟區域，包括位於綠草上有大片透明玻璃的用餐區毛院子等。民宿大廳還有兩層樓的壯觀書牆，且每個書架前都設有透明階梯，不管什麼高度都能拿得到書，還能順便訓練一下你的膽量。挑本喜歡的書，躲進民宿的沙發靜靜品味屬於自己的時光吧！

圖/IG@sunlichi
圖/IG@sunlichi

地址：台南市安平區漁光路119巷1號

電話： 06 391 2113

艸祭Book inn

位於孔廟對面的Book Inn，不僅交通位置方便，且民宿是由二手書店改建而成，巧妙融合了Book與Bed，房間多是膠囊旅館的形式，錯落於層層書架之中，從房間鑽出頭旁邊的書架就有豐富的書籍。另外旅館也有可上鎖置物櫃和獨立露台公共空間，並有男女混宿以及女性單獨的膠囊旅館區域，各種房型選擇讓你可以最安心的享受美好的書香夜晚。

圖/IG@mingstagram.99
圖/IG@mingstagram.99

地址：台南市中西區南門路71號

電話： 06 222 2909

友愛街旅館

位於台南精華地段的友愛街旅館，館內有豐富漂亮的公共設施，包括共享廚房、空中露台等。而一樓大廳則是24小時營業的書店，有販售台南美食介紹的特色書籍，也有一般的文學小說，書店設有幾張沙發，讓你可以靜靜坐著閱讀。更特別的是書店還有一整片黑膠唱片牆，若想要體驗看看黑膠音響，可以選擇預約友樂套房，在房間盡情聆聽黑膠的復古樂聲。

圖/IG@9anne.wang
圖/IG@9anne.wang

圖/IG@mark18
圖/IG@mark18

地址：台南市中西區友愛街115巷5號

電話： 06 221 8188

官網：看這裡

醒覺旅人 古調文旅

醒覺旅人每個房間都以各種傳統工藝為主題，例如使用藍染床單的復古藍染房，讓房客可以親身感受職人的專業和手工藝之美，還有其他各種傳統特色房型，帶給你滿滿的驚喜體驗。而公共空間以日式風格裝潢，有許多冥想書籍和舒服的軟墊，讓你好好在這邊沈澱心靈抒發壓力。

圖/IG@jerry_hsu813
圖/IG@jerry_hsu813

圖/IG@feliciayang1027
圖/IG@feliciayang1027

地址：臺南市中西區府前路一段122巷51號

古根文旅

古根文旅由古建築改建，走進大廳就可以感受到古都的歷史風韻。六樓寬敞的公共空間，規劃成典雅的藝文空間，有書有沙發有庭院，讓你在每個舒適角落都能靜靜品嚐喜歡的書籍，牆上還擺設了黑白歷史照片，可以一虧古早時代的府城樣貌。若是肚子餓了，古根文旅附近就是國華路，有滿滿的宵夜小吃店可以大飽口福。

圖/IG@tongshiuan
圖/IG@tongshiuan

地址：台南市中西區友愛街148號

電話： 0933 338 369

巷弄x台南民宿

隱身在巷弄裡的獨棟老宅，一踏進門就像走進了歷史的時空隧道，可以在這座城市的桃花源中體驗到古早時代的台南。民宿有獨立的庭院，很適合在這邊放空發呆，感受老宅的寧靜氛圍。客廳佈置的就像是復古咖啡店，有許多富有年代的古董家電收藏之外，層層書架上堆滿了藏書，挑本好書選個好位子，好好在老宅裡享受濃濃的歷史情懷與書香。

圖/IG@mirror.mira
圖/IG@mirror.mira

圖 / IG @mirror.mira
圖 / IG @mirror.mira

圖 / IG @comet0571
圖 / IG @comet0571

地址：台南市中西區府前路一段371巷19弄5號

電話： 0939 112 409

延伸閱讀>>【台南住宿】溫馨府城跨時代旅宿 景點包圍讓你行程滿檔！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

民宿 旅館 書店

延伸閱讀

「百虎百福」寺廟文化活動25日登場 南警:請提前改道

拚觀光嘉義再推食宿優惠蝦挺券 觀光產業輔導成果發表

想回訪！苗栗三義民宿滿滿日本農家風情　山景配日式榻榻米、農場一泊二食親子旅遊必收

台南長照布建再添1處 中西區首家失智日照中心揭牌

相關新聞

台南「文青風民宿」懶人包！豐富藏書供愜意閱讀、在獨棟老宅放電

台南除了有各種經典美食和歷史古蹟之外，也有各式各樣的特色旅館民宿。今天就為你整理了台南文青風格住宿懶人包，每間旅宿都有豐富的藏書和各具特色的公共空間，讓你可以好好在旅程中沉澱心靈，享受閱讀的樂趣，度過最愜意的夜晚時光，一起準備開啟專屬於自己的台南小旅行。

極道地泰式料理新開店！綠咖哩嗜辣控一吃上癮　夜貓子台南小資美食新據點

台南美食清單持續更新！到美食之都除了有一系列高CP值的小吃及古早味，道地異國美食亦是值得探尋的美味，今天跟大家分享在地新開的隱藏版泰式料理，尤其綠咖哩十分驚艷，而店內也實際播放泰國廣播電台，加上店員花

走入時空隧道！ 台南「鹽水一日遊」 漫步古城享受在地濃情

鹽水是台南地區創建最古老的城鎮，若是愛好歷史懷舊的旅客，那麼台南鹽水是一個能夠讓人好好享受歷史氛圍的旅遊景點。走在鎮上能夠發現保存良好的日式建築，充滿巴洛克式風格的古宅引人入勝，以漫步的方式體會鹽水，能夠讓人沉澱身心，感受獨屬於台南的在地風情。

最美山林燈節來襲！台南「2021龍崎光節空山祭」探索夜間版惡地秘境

一年又即將結束了，除了聖誕節之外緊接著就是跨年以及農曆新年、元宵燈節的到來，台南除了有最知名的月津港燈節外，還有號稱是最吸睛的森林燈節龍崎光節 - 空山祭，展出多件藝術地景燈飾藝術，帶領大家一同探索龍崎的獨特地形。

蟑螂炒飯吃過算你厲害！台南巷弄內的隱藏版　浮誇創意炒飯挑戰味蕾

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 農糧署一直以來都有舉辦全國炒飯王，而台南炒飯真的也是非常爭氣，2020年也有店家獲得冠軍與亞軍。這次就是來到2020年亞軍店家，2021

從市區玩到山林！ 徜徉鄒族部落享清新茶香、奮起湖尋幾米繪本星空場景

每年設計界的盛事「台灣設計展」今年邁入第19年，將在嘉義市舉行，不妨規畫假期與朋友相約嘉義旅行，第一天可以遊覽設計展展區，第二天則從市區玩到山林，了解鄒族文化與木業歷史。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。