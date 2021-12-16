最美山林燈節來襲！台南「2021龍崎光節空山祭」探索夜間版惡地秘境

2021龍崎光節空山祭即將登場！今年活動將會從2021/12/25起至2022/2/28點亮虎形山，每年都獲得大量好評的龍崎空山祭將要以全新風貌與大家見面，與多位藝術家聯手，邀請大家在星空下漫步欣賞光影藝術作品。

▲圖片來源：龍崎光節 - 空山祭FB

今年龍崎光節空山祭即將在2021/12/25至12/26試營運，期間限定免門票，正式活動門票將於2021/12/15開賣，分成平日票以及假日票，限量5000張，提早購賣還有早鳥電子票，票價50元，現場購買紙本票100元，大家可以及早用銅板價，一同探訪台南獨特的惡地地形。

▲2020年展場照片，圖片來源：龍崎光節 - 空山祭FB

2021龍崎光節空山祭以奇幻風格「空山潛游 伏流冒險」為主題，主視覺以長著一雙杏眼的橘色紫色類似恐龍的生物，源自於在夜晚時在月光、星光的照映下，龍崎月世界山脈看上去像是恐龍脊背高低起伏，幽暗山林中的生機正在甦醒，更為虎形山增添一股神祕氣息。靈感來自於疫情期間，各種事物停擺延期，也引導著大家傾聽自己內心的聲音，但是潛伏在內心的力量，如同在乾裂惡地下隱藏的豐富伏流，等待著光明的時機，滋養澆灌整個大地，而空山祭這個名稱的由來則是台南龍崎專門出產竹子，有「竹之故鄉」之稱，但是位處偏遠，隨著時代發展人口外移，因此又被稱為「空山」，自2019年，便開始舉辦這場山林慶典，藉此吸引更多人認識這裡。

▲2020年展場照片，圖片來源：龍崎光節 - 空山祭FB

▲2020年展場照片，圖片來源：龍崎光節 - 空山祭FB

今年台南龍崎光節將會擴大展區，沿著虎形山公園和周邊街區，展出各式光影立體作品，讓大家沿著步道進入一片綺麗世界，藝術家們根據當地特色塑造的燈飾藝術點亮了山林夜空，要讓來訪的遊客都能沉浸在獨特的視覺享受中，還沒有參加過的朋友，今年一定要來這個全台唯一的暗光藝術節，感受空山祭和虎形山公園的迷人魅力！

▲2020年展場照片，圖片來源：龍崎光節 - 空山祭FB

▲圖片來源：龍崎光節 - 空山祭FB

2021龍崎光節 - 空山祭

展出日期：2021/12/25-2022/02/28

展出時間：17:30-22:00(最後入場時間21:00)

展出地點：虎形山公園





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