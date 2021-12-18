走入時空隧道！ 台南「鹽水一日遊」 漫步古城享受在地濃情

鹽水是台南地區創建最古老的城鎮，若是愛好歷史懷舊的旅客，那麼台南鹽水是一個能夠讓人好好享受歷史氛圍的旅遊景點。走在鎮上能夠發現保存良好的日式建築，充滿巴洛克式風格的古宅引人入勝，以漫步的方式體會鹽水，能夠讓人沉澱身心，感受獨屬於台南的在地風情。

台南鹽水八角樓

圖/IG @hyggehsuan

八角樓是座建於1847年的木造大宅，當時的屋主特地聘請唐山師傅來台建造，工法獨特歷史悠久，跟著導覽語音漫步在古宅之中，來到台南鹽水不妨來到此地走走逛逛，體會當時工藝細緻而深刻的雕刻與珍貴的歷史痕跡。

地址：臺南市鹽水區中山路4巷1號

電話：06-6522202

營業時間：08:00 – 17:00

鹽水修德拜亭廣場

圖/IG @rainingunstop

因應台南市政府的月津港風華再現計畫，將目前位於鹽水中山路上、屬於日治時期遺址的修德禪寺舊址改為修德拜亭廣場，進入廣場便宛如走入時空隧道，寬敞而靜謐的空間讓人身心舒暢，也須小心誤傷了日久而脆弱的珍貴舊址。

地址：台南市鹽水區中山路3巷26號

永成戲院

圖/IG @mythjw

永成戲院是鹽水在二次大戰後成立的三家戲院之一，屬於暨放電影又演戲的混合戲院，也是目前台灣僅存的全木造戲院，目前永成戲院已成為了鹽水的熱門景點，來到這裡不妨用相機紀錄下美好的歷史景觀，而戲院周遭也有許多平價小食可供選擇。

地址：台南市鹽水區過港路21號

電話：06-6522198

營業時間：週三-週五13:30-17:30，週六-週日09:30-17:30。每週一、二全天休館／民俗三大節日當日休館

月津港花海

圖/IG @xian_0705

來到鹽水絕不能錯過的將是月津港周遭的特色景點，如燈節前夕1~2月間，有各大主題燈、花海布置，每年由台南市政府農業局在信義路兩旁種植的花海十分絢爛美麗，從月津港漫步至花海，能夠感受到人文與自然痕跡相互輝映的美，在日落時分看著夕陽落下，結束完美的一天。

地址：台南市鹽水區康樂路（月津親水公園旁兩側）

ㄚ姬意麵

圖/IG @pigdogfood

來到鹽水絕不能錯過的就是鹽水非常有名的乾拌意麵，香濃而可口的秘製肉燥，搭配上肉香四溢的肉片，Q彈麵條讓人一口接著一口停不下來！一碗小意麵佛心價40元，讓人吃出幸福好滋味。而除了意麵是招牌以外，乾肉燕酥也是招牌必點，內餡屬於豬肉内餡，搭配上炸得金黃的麵衣，讓人易吃就上癮。

地址：台南市鹽水區中山路2之8號

電話：06-6525078

營業時間：台南市鹽水區中山路2之8號

水龜伯豆花

圖/IG @s9991016s

在逛累了的時候，最適合來上一碗透心涼的手工豆花！水龜伯豆花秉持著傳承古早味的精神，用傳統黑糖水搭配綿密化口的豆花，Ｑ軟充滿黃豆原始的香味，香而不膩。佛心店家讓豆花一直以來都不漲價，堅持銅板價30元，來到鹽水務必品嘗。

地址：台南市鹽水區中正路157號

電話：06-6522607

營業時間：9:00-21:00

銀鋒冰果室

圖/IG @mythjw

圖/IG @mythjw

在鹽水走走逛逛總能遇到像是銀鋒冰果室這般充滿歷史痕跡的古早味店家，為在地人的私房冰品店。銀鋒冰果室的西瓜檸檬汁非常消暑，而具有特色的月見紅豆牛奶冰也是來到這裡必點的人氣甜品，將新鮮的生蛋黃放在紅豆冰上，綿密的滋味毫無違和，非常清香。

地址：台南市鹽水區中山路1號

電話：06-6522202

營業時間：10:30–22:00

歐悅精品汽車旅館-新營店

取自歐悅官網

歐悅精品位在台南新營，距離鹽水開車路程15分鐘內，是位在鹽水附近的住宿好選擇。歐悅精品秉持著一貫寬敞舒適的風格，讓旅客能夠在疲累一天後好好充電、休息，其房型多變可供不同類型的旅客選擇，每日也附上特色早餐，讓旅客能夠一早充滿精神地出遊。

地址：台南市新營區復興路1062號

電話：06-6531122

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